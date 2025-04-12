В то же время китайские военные офицеры все же находятся на территории РФ.

Более 100 граждан Китая, которые воюют на стороне России против Украины, являются наемниками, которые, скорее всего, не имеют прямой связи с правительством КНР. Об этом заявили два американских чиновника и бывший сотрудник западной разведки в комментарии для Reuters.

По словам бывшего чиновника, китайские военные офицеры все же находятся в тылу РФ, что одобрил Пекин, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Также чиновники заявили, что китайские истребители, вероятно, имеют минимальную подготовку и никакого заметного влияния на военные операции РФ.

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В то же время бывший сотрудник западной разведки отметил, что на стороне РФ воюет около 200 китайских наемников, с которыми китайское правительство не имеет никакой связи.

"Но китайские военные офицеры, с одобрения Пекина, путешествуют вблизи российских фронтов, чтобы вынести уроки и тактику из войны. По словам бывшего чиновника, офицеры "находятся там абсолютно с разрешения Пекина"", - добавили в Reuters.

Сотрудничество между Китаем и РФ

В издании напомнили, что Китай на протяжении лет оказывал России материальную поддержку в войне против Украины, в частности продукцию двойного назначения, а именно компоненты, которые нужны для изготовления оружия.

"Пекин также поставлял России смертоносные беспилотники для использования на поле боя. В октябре администрация Байдена впервые ввела санкции против двух китайских компаний за поставки систем вооружений Москве", - отметили в материале.

Китайские военные на войне в Украине - что известно

Как писал УНИАН, недавно украинские военные захватили в плен китайских солдат, что стало доказательством участия КНР в войне против Украины, однако сама страна отрицает это.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский показал новые кадры допроса пленного из Китая. По словам китайца, он хочет вернуться домой, а в украинском плену к нему относятся лучше, чем в России.

В свою очередь The Guardian писал, что Россия вербует китайцев на войну пропагандистскими видео. В таких видео акцент делается на бонусах за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).

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