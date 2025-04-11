'Хочешь показать силу здесь?': РФ вербует китайцев на войну пропагандистскими видео, - The Guardian

Россия вербует китайцев на войну против Украины, распространяя в социальных сетях видеоролики. Некоторые из них - изысканно созданы российской пропагандой, подчеркивая "жесткий" характер новобранцев. Другие - больше напоминают видеоблоги или промо влиятельных лиц, которые будто рекламируют "рабочий отпуск", пишет The Guardian.
Кроме того, в соцсетях намеренно распространяют скриншоты заявлений якобы обычных граждан, которые готовятся покинуть Китай. Все эти материалы имеют одну цель - популяризировать идею вступления в ряды наемников, воюющих на стороне России.
В сети легко найти многочисленные ролики о возможностях трудоустройства. В них акцент делается на бонусах за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).
Одно из самых популярных видео - это, похоже, переведенное русское объявление с китайскими субтитрами. В нем показано, как кавказские мужчины оставляют свою работу, чтобы пойти на фронт, и звучит призыв: "Вы хотите продемонстрировать силу здесь? Это тот путь, к которому вы стремитесь? Вы жесткий человек, будьте как они!"
Другое видео снято человеком, который заявляет, что уже прошел вербовку. "Из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной я еду туда после нового года", - сказал он в декабре, демонстрируя скриншоты с регистрационной информацией.
В еще одном ролике российский инфлюенсер обращается к своей аудитории, которая насчитывает более 300 000 подписчиков. Она рассказывает на китайском о финансовых преимуществах службы в российской армии, бонусах, ежемесячных выплатах и социальных льготах - включая жилье, медицинское обслуживание и уход за детьми.
"Обучен опытными тренерами, оснащен лучшим профессиональным оборудованием", - говорит она. "В Москве могут записаться все желающие до 60 лет, независимо от прохождения военной службы за рубежом. Иностранцы и граждане России могут записаться добровольно".
"Рассчитывайте на меня"
Комментарии под такими видео часто неоднозначные. Некоторые пользователи интересуются, как присоединиться. Один из комментаторов пишет:
"Есть ли команда в Шаньси? Рассчитывайте на меня. У меня готов паспорт и я могу выехать в любое время".
Многие зрители отмечают, что предложенные зарплаты превышают их доход в Китае. Но в то же время популярны комментарии с упоминаниями о том, что новобранцы становятся просто "пушечным мясом".
Примерно три недели назад журналистка Чай Цзин взяла интервью у гражданина Китая, который в ноябре 2023 года прибыл в Россию по туристической визе и вступил в ряды российской армии.
Этот солдат сообщил, что служит в "штурмовой группе" вблизи линии фронта в Бахмуте. Он признал, что деньги сыграли роль в его решении, но также указал на желание пережить боевой опыт, которого ему не хватало, даже несмотря на службу в армии КНР.
Он отметил, что мог бы присоединиться к любой из сторон, но на стороне России уже было больше китайцев - возможно, из-за более простого визового режима и представления, что Россия поддерживает Китай. Впрочем, он хотел показать согражданам, что такое настоящая война:
"Я понял, что однажды могу здесь умереть, поэтому решил поделиться реальным опытом, поскольку народ Китая давно не переживал войны".
Также он выразил надежду, что Китай займет стабильную позицию и "воздержится от начала или присоединения к войнам".
Китайские граждане в войне против Украины
Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая, которые в составе российской армии воевали на Донбассе. При этом Зеленский призвал отреагировать на ситуацию руководство США, которое так лихо воюет с Китаем в медийном пространстве.
В США информацию прокомментировали на уровне спикера Госдепартамента. Она заявила, что видела сообщения о пленных китайцах.
Позже появилась реакция и официального Пекина. Там говорят, что проверяют информацию. Также в МИД Китая заверили, что предостерегали своих граждан от участия в российско-украинской войне.
Позже Владимир Зеленский сообщил, что Украине известны имена более 150 китайцев, воюющих на стороне РФ. Также президент выразил готовность провести обмен китайцев на украинских пленников.