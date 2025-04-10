Один китайский военный, например, и вовсе хотел воевать против японцев.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальных сетях видео с гражданами Китая, которые оказались в плену ВСУ, МИД Китая ответило, что проверяет заявления украинской стороны и что не поддерживает участие своих граждан "в боевых действиях на стороне какой-либо из сторон".

Несмотря на то, что Китай поставляет России компоненты двойного назначения, поддерживает её экономику покупкой энергоносителей и распространяет пропаганду, обвиняющую в войне Украину и НАТО, официально его руководство заявляет о нейтралитете и избегает прямого военного вмешательства, пишет The Economist.

Пока нет доказательств того, что граждане Китая, воюющие в Украине на стороне России, делают это при поддержке государства. Однако СМИ сообщает, что их присутствие неудивительно — китайские бойцы по обе стороны конфликта регулярно выкладывают в соцсети видео о своих действиях на фронте.

Видео дня

Те, кто воюет за Россию, заявляют, что "ищут острых ощущений" и "высоких заработков". Некоторые движимы национализмом. К примеру, 23-летний уроженец провинции Ганьсу рассказал, что прилетел в Москву в 2023 году после того, как увидел в соцсетях видео с обещанием высокой оплаты. Ранее он работал пожарным за 3000 юаней ($400) в месяц. Наёмником он мог бы зарабатывать в пять раз больше.

Другой боец, называющий себя "Красный Макарун" в Douyin (китайский аналог TikTok), сказал, что хотел "почувствовать вкус войны", вдохновившись шовинистическими китайскими фильмами. Он выбрал российскую сторону, потому что визу было получить проще. 38-летний уроженец Чунцина Чжао Жуй присоединился к войне, потому что хотел сражаться с японцами, если те поддержат Украину. Сообщается, что он был убит в 2023 году украинским БПЛА.

Объединяет большинство китайских бойцов одно — сожаление. К примеру, Чжао перед смертью выкладывал в Douyin видео с призывом к соотечественникам не приезжать: "Найдите работу в Китае — будете зарабатывать столько же".

Наёмник Чжоу Чжицян заявил, что россияне "не считают их за людей", а "Красный Макарун" сообщил, что русские используют их как "пушечное мясо". За жалобы на плохое снаряжение последнего, например, посадили в яму вместе с дезертирами.

"Есть и добровольцы, воюющие на стороне Украины. Пэн Чэньлян из провинции Юньнань в 2023 году провёл семь месяцев в китайском изоляторе за публикации антироссийских и проукраинских сообщений в интернете. В 2024 году он вступил в иностранный легион украинской армии, но позже погиб. Перед смертью он снял видео с флагом Тайваня, заявив, что хочет, чтобы его помнили вместе с Цзеном Шэнкуаном — тайваньским добровольцем, погибшим в 2022 году, сражаясь за Украину", - говорится в материале.

Другие новости о китайских военных на стороне России

Ранее УНИАН сообщал, что китайцы попали в плен ВСУ с важными документами. Журналисты The Times ознакомились с этими документами, которые нашли при обыске пленных. Согласно им, в плен попал 33-летний китаец из провинции Хэнань. Он подписал годовой контракт на службу в российской армии.

Кроме того, россияне спланировали попадание китайцев в украинский плен. По словам майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, это может быть такой своеобразный ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он будет давить на Россию, если та не будет соглашаться на переговоры.

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