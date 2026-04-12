Две страны до сих пор не передали ни одного из обещанных истребителей F-16: на это есть ряд причин, – СМИ

Поставки обещанных истребителей F-16 для Воздушных сил ВСУ в настоящее время заблокированы из-за технических и политических нюансов, пишет Defense Express.

Отмечается, что Бельгия и Норвегия, которые должны были в совокупности передать 36 самолетов, на сегодня не поставили ни одной единицы техники. Ситуация с Брюсселем оказалась наиболее запутанной, ведь страна обещала наибольшую часть партии – 30 самолетов.

Как отмечается в материале, "задержка связана, в свою очередь, с задержкой поставки бельгийским воздушным силам американских истребителей F-35". Кроме того, страна планирует списывать свои F-16 постепенно до 2028 года, поэтому поставки могут растянуться на годы.

Интересно, что среди причин задержки бельгийская сторона называет и внутренний фактор Украины. По их мнению, "якобы просьба украинской стороны не поставлять F-16 из-за нехватки пилотов" также повлияла на темпы.

Норвегия, которая официально обещала шесть самолетов, тоже испытывает технические проблемы. Известно, что все шесть самолетов сейчас находятся на заводе в Бельгии, но их ремонт даже не начался.

По имеющимся данным, "одним из узких мест является нехватка около сотни запасных частей для каждого из норвежских истребителей". Два из этих самолетов уже нуждаются в восстановлении после обучения пилотов, а остальные четыре вообще прибыли в виде машинокомплектов.

Собственное производство

Ранее УНИАН писал, что мы активно наращиваем производство собственной артиллерии, в частности САУ "Богдана". Теперь появились новые данные, подтверждающие: Украина фактически выходит в мировые лидеры в этом направлении.

Речь идет о десятках установок "Богдана" ежемесячно, что ставит страну в один ряд с ведущими производителями в мире. Несмотря на развитие дронов, артиллерия остается критически важной на войне, и Украина делает ставку именно на собственное производство.

