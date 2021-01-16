В эфир включили жительницу Луганска, которая заявила, что "ничего не ждет от Украины".

Украинский телеканал "НАШ", в эфире которого ранее фиксировали антиукраинские фейки о войне на Донбассе, снова был замечен в искажении информации.

Так, в прямой эфир канала снова включили якобы жительницу оккупированного Луганска, которая заявила, что жителей города "убивала Украина". Соответствующее видео появилось в Youtube.

Темой программы стали новые норма языкового законодательства, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык. Ведущие в ходе общения попросили жительницу ОРЛО ответить на вопрос, что она ждет от Украины и украинской власти.

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"Я все эти семь лет войны, которая продолжалась, была здесь на этой территории и я уже от Украины ничего не жду. Понимаете? Ничего! ... Рассказывают нам постоянно, что нас бы вернули в Украину... Зачем? Чтобы нас потом убивали? Как нас убивали в 2014-15-м году? Вы этого хотите?", - заявила она в ответ.

До этого ведущие заявили, что после деоккупации в Луганске вся сфера обслуживания там перейдет на украинский язык, спросив у женщины ее мнение об этом. Та в ответ заявила, что "всю жизнь привыкла говорить на русском языке". Она также утверждает, что не верит, что луганчанам "разрешат говорить на русском языке".

"Спасибо вам за ваши эмоции. Тут вам сейчас не поверят, возможно, гости нашего эфира", - заявил в конце включения ведущий.

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Автор: УНИАН