В эфир канала "НАШ" включили "советника" главаря боевиков "ЛНР", оккупировавших часть Луганской области.

Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "НАШ", заявил, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями.

Таким образом Мураев прокомментировал присутствие в эфире телеканала "советника" главаря "ЛНР", представителя боевиков на минских переговорах Родиона Мирошника.

"У тех, кто хоть раз видел или слышал Родиона Мирошника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске, применённый в его адрес эпитет "главарь" вызовет гомерический хохот", - написал Мураев на своей странице в Facebook.

Мураев утверждет, что "ЛДНР" не признаны террористическими организациями как Украиной, так и миром.

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"Ни одно государство мира, ни одна международная организация, равно как и депутаты ВРУ, источающие "патриотизм", а также ручные украинские суды не нашли то ли оснований, то ли смелости признать их террористическими", - утверждает экс-"регионал", добавляя, что канал не нарушил закон, включив в эфир боевика.

Под текстом поста Мураев опубликовал селфи с ведущими Максимом Назаровым и Ангелиной Пичик, которые в прямом эфире общались с представителем боевиков.

Боевики на украинском телевидении: что произошло

4 декабря украинский телеканал "НАШ" включил в прямой эфир одного из главарей боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника, который принимает участие в переговорах ТКГ. В студии присутствовали украинские политики - нардепы и бывшие чиновники. Темой дискуссии стала реализация Минских соглашений. Мирошник традиционно для российской пропаганды обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также "обстрелах" оккупированной территории. Также он заявил, что участниками конфликта на Донбассе являются не Россия, а так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Телеканал "НАШ": другие скандалы

Недавно телеканал "НАШ" оскандалился фейком, связанным с Донбассом. В эфир канала позвонила якобы жительница ОРДО, которая заявила, что "лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся". Ведущие на этот "рассказ" не отреагировали.

До этого "НАШ" оскандалился с якобы опросом зрителей о президенте РФ Владимире Путине и Нобелевской премии мира.

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Автор: УНИАН