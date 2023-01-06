Так, СМИ показали кадры последствий "прилета" по окопу с "вагнеровцами".

В Донецкой области под Бахмутом и Соледаром оккупанты бросают мобилизованных на убой. Их бойцы из 10-й горно-штурмовой уничтожают всем своим вооружением: от артиллерии до дронов.

Как говорится в сюжете ТСН, число волн понемногу уменьшается, россияне окапываются, потому что сплошными штурмами ничего не достигают. Ну, а после этих штурмов посадки завалены телами российских захватчиков.

Бойцы с этого направления рассказывают, что сейчас очень эффективное оружие против оккупантов - дроны. Они сбрасывают боеприпасы, которые если не уничтожают, то наносят ранения целым группам россиян.

Видео дня

Так, журналисты показали кадры последствий "прилета" по окопу с "вагнеровцами". Боец Андрей говорит, что часто захватчики даже не успевают сориентироваться, что происходит. Он - штурмовик, это видео с его участием облетело сети, тогда удалось захватить в плен "ЛНРовцев", а все наступление корректировали "птички" в воздухе.

Оккупанты бросают все больше мобилизованных и "вагнеровцев", чтобы удержать уже занятые рубежи. "Тактика 1941-х годов, они не жалеют свой личный состав... Одна группа идет - одну уничтожаем, вторую, третью, а потом оккупанты уже начинают убегать", — говорит военный "Геринг".

Бои за крепость Бахмут

С самого начала полномасштабной войны Россия была уверена, что с легкостью захватит весь Донбасс. Но этого не произошло, и на сегодня самые ожесточенные бои идут за Бахмут. Это - город-крепость, в котором ежедневно бойцы ВСУ отбивают штурмы россиян. Зеленский заявлял, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта, которая простирается на более чем 1300 километров.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом ВСУ ликвидировали большую группу "вагнеровцев". Трупы рашистов усеяли украинскую землю, словно подснежники.

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%, заявил воин-нацгвардеец и рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

В Донецкой области сообщали, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов.

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