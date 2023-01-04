В свою очередь украинские военные держат линию фронта и с Нового года она не пошатнулась.

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%. Воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

"Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений "вагнеровцев", а просто толп, которыми пробуют штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%", - сообщил заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко в эфире информационного телемарафона..

Назаренко отметил, что во многих случаях оккупанты даже не забирают раненых и оставляют наемников гнить, мерзнуть и умирать от плохих погодных условий и ранений.

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Вместе с тем, украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться.

"Украинские войска держат линию обороны, не дают врагу продвигаться и менять линию разграничения, идти вперед. С начала Нового года линия не продвинулась, у врага нет никакого успеха", - добавил боец.

Бои за Бахмут: главные новости

РФ безрезультатно пытается взять Бахмут. Бессмысленные штурмы длятся несколько месяцев. В Бахмут враг стягивает все, что является боеспособным.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще – заручиться поддержкой среди ультраправой аудитории.

Однако ресурсы наемников Пригожина уже начали иссякать, в связи с чем западные аналитики прогнозировали кульминацию в их наступлениях. По данным аналитиков ISW, Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинять в неудачах под Бахмутом Министерство обороны Сергея Шойгу и российский ВПК.

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