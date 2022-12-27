По словам украинского воина, ликвидировано не менее 50 наемников.

Воины подразделения К-2 54 ОМБр отбили атаку российских наемников ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. Группу боевиков ликвидировали.

Как отмечают воины, "вагнеровцев" ликвидировали бойцы второго батальона бригады под Бахмутом Донецкой области, где идут тяжелые бои.

На кадрах видно, что воинам удалось "минуснуть" группу "вагнеровцев". Защитники в шутку называют наемников "подснежниками".

Видео дня

"Вот куча валяется. И тут вокруг их, бл*дь, пачками лежат. Может человек 50-60 где-то есть. Они здесь везде, как подснежники", - рассказал украинский воин за кадром.

На видео видны тела "вагнеровцев". Очевидно, их ликвидировали на позициях в посадке.

"Вагнеровцы" штурмуют крепость Бахмут

Несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. Город штурмуют "вагнеровцы", Евгений Пригожин бросает в бой завербованных зэков.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще – заручиться поддержкой среди ультраправой аудитории.

Впрочем, ЧВК несет колоссальные потери. По данным ISW, темп продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлился в последние дни из-за потерь "Вагнера", хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

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