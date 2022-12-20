Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта, которая простирается на более 1300 километров.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, оккупанты пытаются сломать Бахмут еще с мая.
"Но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену потерянных армий оккупантов. Только вдумайтесь в это: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего?" - Подчеркнул украинский президент.
Он отметил, что ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет и не будет. Зеленский также отметил мужество украинских воинов.
"Я благодарен всем нашим солдатам, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия просто разрушает до выжженной земли... Даже такая жестокость врагу ничего не даст", - подчеркнул глава государства.
Бахмутское направление: последние новости
Как сообщал УНИАН, Зеленский отметил, что город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат хоть российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.
Несколько раньше появились шокирующие кадры из Бахмута, где сейчас ведутся тяжелые бои.