Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену потерянных армий оккупантов.

Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта, которая простирается на более 1300 километров.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, оккупанты пытаются сломать Бахмут еще с мая.

"Но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену потерянных армий оккупантов. Только вдумайтесь в это: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего?" - Подчеркнул украинский президент.

Видео дня

Он отметил, что ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет и не будет. Зеленский также отметил мужество украинских воинов.

"Я благодарен всем нашим солдатам, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия просто разрушает до выжженной земли... Даже такая жестокость врагу ничего не даст", - подчеркнул глава государства.

Бахмутское направление: последние новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский отметил, что город Бахмут в Донецкой области украинские защитники держат хоть российские оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Несколько раньше появились шокирующие кадры из Бахмута, где сейчас ведутся тяжелые бои.

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