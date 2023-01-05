Город постоянно подвергается обстрелам.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов. Он добавил, что украинские защитники мужественно защищают город и не дают врагу продвигаться.

В эфире национального телемарафона Кириленко подчеркнул, что Бахмут подвергается постоянным обстрелам. В результате таких атак гибнут гражданские.

"Враг отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города... Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января – ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли".

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Ситуация в Бахмуте: подробности

Бахмут Донецкой области является одним из самых горячих участков фронта. Уже несколько месяцев украинские защитники героически защищают город-крепость и не дают российским оккупантам его захватить.

Захватчики несут под Бахмутом огромные потери. Так, заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко заявил, что потери штурмовых групп оккупантов на том направлении составляют 80%.

В то же время аналитики Институт изучения войны сообщают, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом министра обороны РФ Сергея Шойгу и российский ВПК. При этом сами "вагнеровцы" делали все, чтобы показать провоенной аудитории, что за "успех" на Бахмутском направлении отвечают лично они, а не кадровые военные РФ.

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