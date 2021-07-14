Обязать платить "налог" планируют самозанятых лиц.

Боевики "ДНР", оккупировавшие часть Донецкой области, планируют ввести регистрацию самозанятых жителей с последующим взиманием "налога".

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на информресурсы террористов. Там отмечается, что с подобным предложением выступил "молодежный парламент".

Оккупанты заявляют, что провели "опрос" среди физических лиц, которые занимаются подобной деятельностью и те якобы готовы платить "налог".

В частности, в "ДНР" могут ввести "налог на профессиональный доход для самозанятых лиц". Его намерены взимать за следующие виды деятельности:

оказание косметологических услуг на дому;

оказание фото- и видеоуслуг;

сдача жилья в аренду посуточно и почасово;

услуги репетиторства.

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Данную инициативу теперь будет рассматривать так называемый "народный совет ДНР".

Подобные правила действуют в России - там введен специальный налоговый режим для самозанятых. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6%. В противном случае есть риск получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

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Автор: Юрий Годован