От Нострадамуса до Джин Диксон: 9 жутких пророчеств, которые изменили мир

Девять пророков и их предсказания, которые сбылись или поразили историков.

Пророки и провидцы всегда вызывали споры и восхищение. От Нострадамуса до Джин Диксон - их пророчества вплетались в ход истории, порождая легенды и мифы, пишет Sky History.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Нострадамус и взлет Гитлера

Французский астролог XVI века Мишель де Нострдам (Нострадамус) вошел в историю благодаря сборнику "Пророчества". Ему приписывают предсказания прихода к власти Наполеона, падения Берлинской стены, а также взлет Гитлера. Хотя ученые считают большинство толкований преувеличениями, его образ остается культовым.

Роберт Никсон и отречение Якова II

"Чеширский пророк" Роберт Никсон, замкнутый юноша из крестьянской семьи XV века, шокировал современников своими предсказаниями. Самое известное из них - изгнание короля Якова II в 1688 году, якобы связанное с появлением ворона на церковной крыше.

Элизабет Бартон и судьба Генриха VIII

Монахиня из Кента, известная как "Святая Дева", в 1520-1530-х годах имела огромное влияние в Англии. Она предсказывала, что король Генрих VIII погибнет, если женится на Анне Болейн. Впоследствии ее казнили за "лжепророчества" и заговор против монарха.

Уильям Лилли и Великий пожар Лондона

Английский астролог Уильям Лилли в книге 1651 года изобразил картины, которые позже интерпретировали как предсказание Великого пожара Лондона 1666 года. Его вызвали на допрос, но он завершил жизнь мирно, снискав славу главного астролога эпохи.

Провидец Брахана и битва при Каллодене

Шотландец Кеннет Маккензи, известный как "Темный Кеннет", еще в 1630 году предсказал кровавую битву при Драмросси-Мури. Пророчество сбылось в 1746-м, когда войска герцога Камберлендского жестоко разгромили якобитов.

Жак Казотт и Французская революция

Французский писатель и оккультист Жак Казотт в 1788 году предсказал казнь Людовика XVI и многих аристократов. В 1793 году пророчество сбылось - и сам Казотт погиб под гильотиной.

Эмануэль Сведенборг и собственная смерть

Шведский мистик Эмануэль Сведенборг заявлял о контакте с миром духов. Он удивил современников, когда точно назвал дату собственной смерти - 29 марта 1772 года.

Вольф Мессинг и провал Гитлера

Психологический иллюзионист Вольф Мессинг получил известность в ХХ веке. В Варшаве он публично заявил, что нападение Гитлера на СССР закончится катастрофой. Пророчество, которое многие считали смелым, стало реальностью.

Джин Диксон и смерть Кеннеди

Американский астролог Джин Диксон получила славу после предсказания убийства президента США Джона Кеннеди. Она говорила, что в Белом доме будет "голубоглазый демократ, который погибнет на посту". Хотя глаза Кеннеди были не голубые, совпадение поразило мир.

