Уникальное явление будет видно лишь в некоторых уголках Земли.

Чуть более чем за неделю до конца сентября, а точнее 21 числа, наступит солнечное затмение 2025. И астрологи, и астрономы говорят, что такое явление происходит довольно редко. Ученые уже успели окрестить сентябрьское затмение "самым зрелищным за последнее десятилетие". Узнайте, получится ли в Украине понаблюдать за происходящим.

Когда будет солнечное затмение - точное время

Сентябрь богат уникальными событиями - лунное затмение 7 сентября 2025 открыло коридор затмений, который продлится 2 недели. Его завершит солнечное затмение, а на следующий день наступит важный праздник - День осеннего равноденствия.

Астрономы четко обозначили, когда будет солнечное затмение - в Украине это явление случится, когда зайдет Солнца. Луна закроет его в 21 сентября в 21:30 по Киеву, а своего пика достигнет в 22:41. Длиться период будет до 23:52 по киевскому времени - чуть более одного часа двадцати минут. Увидеть в нашей стране все это будет трудно, если погода окажется пасмурной, но при ясном небе и хорошей видимости шанс есть. В это же время Сатурн окажется на одной линии с Землей и Солнцем, и на такое зрелище посмотреть смогут все даже без телескопа.

Видео дня

Издание Independent пишет, что затмение будет проходить над Антарктидой, Новой Зеландией и Австралией, и люди, которые находятся в этих уголках Земли, смогут воочию увидеть происходящее на небе. По словам ученых, это четвертое и последнее затмение в этом году, однако в следующем, 2026-м, будут еще два, когда солнечное затмение пройдет по Антарктиде в феврале и по Арктике, Гренландии, Исландии и Испании в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: