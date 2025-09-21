До сих пор президент США довольно вяло реагировал на действия России на восточном фланге НАТО.

США не останутся в стороне, если Россия будет продолжать эскалацию на границах НАТО. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время короткого общения с прессой на лужайке перед Белым домом.

Издание Clash Report публикует фрагмент видео, на котором Трамп коротко отвечает на вопросы журналистов, но из-за громкой работы двигателя президентского вертолета слова разобрать невозможно.

"Трамп заявил, что США помогут защитить Польшу, если Россия продолжит эскалацию", - пишет Clash Report под видео.

Этот комментарий появился на фоне сообщений, что в Европе удивлены слабой реакцией США на последнюю серию российских провокаций против стран НАТО.

Как Трамп реагирует на российские провокации

Как писал УНИАН, ночью на 10 сентября два десятка российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Утром того дня Трамп проигнорировал вопросы журналистов об этом инциденте, а уже под вечер опубликовал малопонятное сообщение в соцсети: "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!"

Позже он пытался оправдать Путина, предполагая, что вторжение дронов в Польшу могло быть "ошибкой".

По данным Reuters, европейские члены НАТО очень обеспокоены слабой реакцией Трампа на такую наглую провокацию. Они боятся, что это является доказательством нежелания нынешней администрации США выполнять свои обязательства по НАТО.

Когда же российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии, реакция президента США снова была достаточно сдержанной.

Формальное заявление о том, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО" сделала лишь исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши. То есть фактически никто в американской властной иерархии.

