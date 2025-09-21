Мальдивы - высококлассный курорт, но они слишком далеко от Европы.

Маленькая островная страна Мальдивы в Индийском океане предлагает пляжный отдых премиум-класса, который считается едва ли не эталоном в мире. А вот Турция давно имеет славу бюджетного направления для курортников. Однако в последнее время турки пытаются привлечь и более состоятельных туристов, пишет Independent.

Всем хорошо известна турецкая провинция Анталья, которую иногда называют "Турецкой Ривьерой". Здесь в частности расположены руины античного греческого города Сиде, датируемые 7 веком до нашей эры. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы совместить пляжный отдых с экскурсиями к античным руинам, которые удивительно неплохо сохранились.

Анталия в целом и район города Сиде в частности предлагают 320 солнечных дней в году, где даже в октябре температуры воздуха могут достигать 27 градусов тепла. Неудивительно, что здесь всегда много иностранцев.

Однако в дополнение к бюджетному туризму в последнее время здесь пытаются развивать и сектор более дорогих услуг, ориентируясь именно на Мальдивы.

Как пишет Independent, в пяти минутах езды от Сиде, есть курорт под названием Биджал. Его владельцами является компания Gürok Group, оперирующая курортами Joali и Joali Being на Мальдивах. И весной прошлого года они открыли в Анталии некий филиал Мальдив.

"Биджал кажется приятно тихим и спокойным по сравнению с шумом за его стенами. Все 19 вилл имеют собственные бассейны, поэтому вам действительно не придется встречаться с кем-то другим, если вы этого не хотите. И хотя я нашел время, чтобы полюбоваться древними технологиями [в руинах Сиде], я все же не могу не оценить преимущества современной жизни в Биджале, такие как бассейны с подогревом и высокотехнологичный тренажерный зал", - пишет автор публикации.

Гостям Биджала предлагают довольно разнообразный отдых, включая занятия спортом и курсы художественного искусства.

Independent отмечает, что Биджал действительно может составить определенную конкуренцию Мальдивам, особенно учитывая, как далеко тот Индийский океан, и сколько до него лететь.

Однако и стоит отдых на "турецких Мальдивах" совсем не те деньги, что в типичном турецком "all inclusive" отеле. Проживание в вилле на двух человек с одной спальней и минимальным набором услуг (типа "постель и завтрак") здесь стоит от 900 евро за ночь. Очевидно, такой отдых уже будет не каждому по карману.

