Украинские военные установили флаг Украины в захваченной россиянами Алексеевке.

Украинские защитники в воскресенье, 21 сентября, выложили видео, как в разных точках населенного пункта Алексеевка, Сумской области устанавливаются украинские флаги. Эту информацию выложили на Facebook-странице 225-го отдельного штурмового батальона.

"Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги", - говорится в сообщении под видео.

Также указывается, что российские оккупанты закопались "по самые уши" и единственное, что им пока остается - мечтать выжить.

"Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, - мечтать выжить", - заявили в батальоне.

Также в ролике приводятся слова одного из пророссийских военных корреспондентов, который признает, что Алексеевку российским оккупантам придется "сдать" и остается только вопрос, когда это произойдет.

Российский военкор добавил, что остается под вопросом, сколько придется "положить" там людей, чтобы этот факт поняло российское военное руководство. По его мнению, сейчас ситуация в Алексеевке один в один похожа на ту, что произошла в поселке Кондратьевка тоже на Сумщине, когда российские оккупанты оказались в полуокружении и понесли большие потери.

Ситуация на Сумщине: свежие подробности

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению издания NYT, успех украинского контрнаступления на Сумщине, где в течение лета Силы обороны смогли выгнать из ряда сел российских оккупантов, лишает Россию части "козырей" в любых гипотетических переговорах о мире. В публикации говорится, что эти скромные достижения имеют большое значение для Киева. Добавляется, что спешная украинская контратака на Сумщине, граничащей с Россией, - это нечастый поворот на поле боя, где доминируют силы Москвы.

Также мы писали, что в августе украинские военные освободили от российских захватчиков населенный пункт Безсалатовка Сумской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что в операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Указывается, что Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

