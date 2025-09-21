Мишиной 36 лет / Коллаж УНИАН / фото instagram/misha.k.ua, Скриншот

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками забавной прической, которую ее сын сделал сам себе, пока она была на съемках.

Мишина рассказала в своем Instagram-аккаунте, что долго уговаривала 13-летнего Платона подстричься, однако он не согласился на новую прическу даже к 1 сентября. Когда она уже смирились с выбором сына, он отправил ей видео из импровизированного "салона".

На опубликованном видео можно увидеть, как улыбающийся парень берет машинку для стрижки волос и начинает хаотично проходиться ею по своей густой прическе:

"Как вам? Мне понравилось. Предложила ему 1000 гривень, чтобы так в школу пошел. Думает".

фото instagram/misha.k.ua

Как известно, актриса самостоятельно воспитывает сына. Ранее Мишина рассказывала, что отец Платона впервые захотел его увидеть уже во время полномасштабной войны, однако эта встреча оказалась неудачной. Они так и не наладили общение.

