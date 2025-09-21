Мальчик положительно отнесся к собственному эксперименту.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками забавной прической, которую ее сын сделал сам себе, пока она была на съемках.

Мишина рассказала в своем Instagram-аккаунте, что долго уговаривала 13-летнего Платона подстричься, однако он не согласился на новую прическу даже к 1 сентября. Когда она уже смирились с выбором сына, он отправил ей видео из импровизированного "салона".

На опубликованном видео можно увидеть, как улыбающийся парень берет машинку для стрижки волос и начинает хаотично проходиться ею по своей густой прическе:

"Как вам? Мне понравилось. Предложила ему 1000 гривень, чтобы так в школу пошел. Думает".

Как известно, актриса самостоятельно воспитывает сына. Ранее Мишина рассказывала, что отец Платона впервые захотел его увидеть уже во время полномасштабной войны, однако эта встреча оказалась неудачной. Они так и не наладили общение.

Вас также могут заинтересовать новости: