По данным, в ресторане в этот момент были "важные гости".

Во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, раздавались громкие взрывы, оккупанты сообщили о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам, пишет Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что повреждения в результате атаки БпЛА получил санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов. Также в районе Ялты возник пожар сухой травы из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов есть погибшие и раненые.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.

Он добавил, что на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Примечательно, что в росСМИ также отмечают, что атака произошла якобы на элитную дачу ФСБ России, где неоднократно отдыхал лично и российский диктатор Владимир Путин. Мониторинговые паблики же пишут, что произошло поражение "правительственного здания" в Крыму.

Также появилась информация, что ресторан в санатории "Форос" был закрыт на спецобслуживание. По данным росСМИ, там могли отдыхать "важные гости". Удар по нему был нанесен примерно в 19:30 по московскому времени.

Оккупация Крыма - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что сейчас продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. По его словам, это является частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Братчук добавил, что происходит ликвидация объектов вражеской ПВО, уничтожение морских объектов и поражение наземных, среди которых и железнодорожные. Он не исключает, что со временем в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты.

Также мы писали, что аналитик Athene Noctua отметил, что после ударов по российской ПВО в Крыму есть признаки ее значительной деградации. По его словам, Силы обороны снова начали применять беспилотники Bayraktar для выполнения ударных миссий. Этого, как добавил аналитик, не было уже длительное время из-за противодействия российской ПВО.

