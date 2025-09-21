Некоторых подписчиков удивило, что певец не выбрал украинский.

52-летний украинский певец Олег Винник удивил фанатов немецкой версией своей известной песни "Здравствуй, невеста".

В субботу, 20 сентября, он опубликовал в своем TikTok-аккаунте небольшой отрывок нового "старого" трека, который ранее пел на русском языке. Видео собрало более 845 тысяч просмотров и более 29 тысяч лайков. В то же время не все комментаторы оценили выбор музыканта:

"А на родном языке слабо?".

"Супер! Молодец!. Украинцы умные, знают много языков".

"Правильно, назвался немцем - время и песни переводить".

"Вы удивили. Как же красиво поете на немецком. Хотелось бы услышать "Вовчицю" на немецком, пожалуйста".

"Так он имеет гражданство немецкое, там его семья, а в Украину ездил на заработки, просто волчицам об этом не говорил".

Как известно, певец уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, ссылаясь на проблемы со здоровьем, которые требовали лечения за рубежом. С тех пор он поселился в Германии, где официально находился более 20 лет.

