За шутками звезды "Терминатора" стоит непростая история брака и мучительного разрыва.

Киноактер и бывший Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично вспомнил о своем громком разводе с журналисткой Марией Шрайвер.

Как пишет New York Post, 78-летний актер решил пошутил об их разрыве во время церемонии на Голливудской Аллее славы, где получил свою звезду американский телеведущий и политический обозреватель Крис Уоллес:

"Причина, почему я знаю, что он фантастический журналист, заключается в том, что я знаю очень много о журналистах. За свою жизнь меня интервьюировали тысячи и тысячи журналистов. Я также был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией в том, что Крис никогда не забирал половину моих денег".

69-летняя Мария Шрайвер принадлежит к одной из самых известных семей Соединенных Штатов Америки. Ее мать, Юнис Кеннеди Шрайвер, была сестрой президента Джона Кеннеди, генерального прокурора Роберта Кеннеди и сенатора Теда Кеннеди.

Развод Шварцнеггера и Шрайвер

Как известно, актер и журналистка поженились в 1986 году. Пара воспитала четырех детей: Кэтрин (1989), Кристину (1991), Патрика (1993) и Кристофера (1997).

В 2011 году Мария подала на развод после того, как стало известно о романе Шварценеггера с домработницей семьи, Милдред Патрисией Баэна. Она родила ему сына Джозефа Баэну (1997).

Об измене Шрайвер узнала через несколько месяцев после смерти своих родителей. В мемуарах "I Am Maria" она вспоминала тот момент как один из самых тяжелых в жизни:

"Я была охвачена горем и разорвана от путаницы, гнева, страха, грусти и тревоги... Честно, это было жестоко, и я была напугана".

