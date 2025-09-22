С помощью ряда исследований, ученые пришли к выводу, что гренландские киты могут жить более 100 лет и уже зафиксированы такие долгожители.

Гренландский кит, обитающий в Арктике, считается не только млекопитающим, которое дольше всех может прожить, но и, согласно данным, его вес можно сравнить с автобусом, пишет IFL Science.

Издание отметило, что сейчас на Аляске могут плавать гренландские киты, которые были живы еще в 1851 году, когда была написана книга "Моби Дик".

Объясняется, что ученые узнали о долголетии гренландских китов благодаря нескольким необычным подсказкам. В 2007 году охотники-коренные жители Аляски нашли каменный наконечник гарпуна, воткнутый в жирное тело гренландского кита.

В публикации говорится, что этот характерный гарпун был идентифицирован как запатентованное оружие, популярное в период с 1885 по 1895 год. Благодаря этой находке и удалось установить возраст кита примерно в 115 лет.

Кроме этого, как говорится в статье, более точные измерения можно получить из глаз китов. Все дело в том, что их глазная линза содержит аминокислоту под названием аспартат, которая бывает лево- и правосторонней.

Отмечается, что в течение жизни они могут накапливаться слоями, причем оба варианта встречаются с предсказуемой частотой. Изучая соотношение левосторонних и правосторонних глазных линз, ученые могут определить возраст кита.

Издание рассказало, что в исследовании, которое проводилось в 1999 году этот метод был применен к глазам 48 гренландских китов, на которых в течение нескольких десятилетий охотились коренные народы Аляски. Как удалось установить, четыре из гренландских китов, как уточняется, то были все самцы, были старше 100 лет, а возраст одного из них, по оценкам, составлял 211 лет.

Примечательно, что гренландские киты (Balaena mysticetus) необычны благодаря тому факту, что почти всю свою жизнь проводят в водах Арктики и Субарктики, высоко в Северном полушарии.

По всей вероятности, они прекрасно приспособлены к этой ледяной среде. Все потому, что их коренастое тело и огромная масса, а бывают гренландские киты длиной до 18,8 метров и весом до 90 710 килограммов, помогают сохранять тепло. Кроме этого, у них есть изолирующий слой жира, толщина которого может достигать 50 сантиметров.

Гренландские киты еще отличаются от других китов тем, что они не имеют спинного плавника, что позволяет им с легкостью плавать под морским льдом. Вместо зубов для еды они имеют длинные гребенчатые пластины, которые действуют как гигантские сита. Они глотают морскую воду, а затем выталкивают ее через усы, удерживая тысячи мелких добыч, таких как криль и другой зоопланктон.

Примечательно, что более крупные животные, как правило, живут дольше, чем меньшие. Ученые предполагают, что долгая жизнь гренландских китов, возможно, объясняется дупликацией гена CDKN2C, который связан с остановкой клеточного деления и предотвращением запрограммированной клеточной смерти.

Приводится пример, что синие киты могут достигать возраста до 90 лет и многие другие крупные киты также имеют относительно долгую жизнь, но никто в этом плане не может сравниться с гренландскими китами.

Ранее УНИАН сообщал, что американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал, что процесс одомашнивания собак был постепенным и разным во многих регионах. Треверс поделился, что окаменелости намекали на появление "собачьих" черт более 30 тысяч лет назад. Однако, генетические исследования указывали на значительно более позднее отделение собак от волков. По словам Треверса, их анализ показал, что предки современных собак отделились от волчьей линии еще до последнего ледникового максимума, а это гораздо раньше, чем считалось по предыдущим оценкам.

Также мы писали, что ученые из Калифорнии пришли к выводу, что шимпанзе в естественной среде постоянно потребляют значительные дозы этанола, который есть в ферментированных фруктах. Указывается, что в новом исследовании впервые измеренное содержание алкоголя в плодах, которые доступны шимпанзе в Уганде и Кот-д'Ивуаре, говорит о том, что эти животные могут получать эквивалент более двух стандартных алкогольных напитков в день.

