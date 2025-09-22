Эксперты отметили, что комплекс активной защиты визуально имеет сходства с системой активной защиты Iron Fist израильской компании Elbit Systems.

На военном параде в столице Сербии городе Белград была замечена новая модернизация танка М-84 - М-84АС3, которая получила комплекс активной защиты (КАЗ), пишет Telegram-канал AviaKurs.

Министерство обороны Сербии подтвердило участие в параде новой модели танка М-84. Примечательно, что новое название указано как М-84АС3. Отмечается, что ранее о существовании этой модернизации не сообщалось, поэтому информации о ней немного.

Портал Милитарный отмечает, что из обнародованных фото и видео можно сделать вывод, что наиболее заметным изменением по сравнению с М-84АС2 стало добавление комплекса активной защиты. Отмечается, что он визуально похож на систему активной защиты Iron Fist израильской компании Elbit Systems.

Издание отмечает, что если это действительно израильский КАЗ, то его появление на сербских танках не вызовет удивления, учитывая тесные связи в военной сфере между Сербией и Израилем.

Аналитики украинского издания поделились, что Сербия является одной из немногих европейских стран, отношения которой с Израилем не ухудшились из-за бомбардировки сектора Газа и блокирования Израилем гуманитарной помощи.

Более того, Сербия не только покупает у Израиля военное оборудование, но и с октября 2023 года начала экспорт собственной военной продукции в эту страну.

Также аналитики заметили, что была усилена защита борта танка - динамическая защита теперь прикрывает всю длину корпуса, в отличие от версии АС2, где боковая проекция моторного отсека была защищена противокумулятивными решетками.

Указывается, что башня машины получила нишу, однако свидетельствует ли это об изменениях в механизме заряжания или она имеет какую-то другую функцию, пока неизвестно.

Издание поделилось, что М-84 был создан на основе Т-72M1 - экспортного варианта Т-72A. В 1984 году М-84 поступил на вооружение Югославской народной армии. Впоследствии через несколько лет поступила первая улучшенная версия М-84А с модернизированным двигателем. Производство танков продолжалось до 1991 года.

Оружие России на войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в России начали активно выпускать грузовики КамАЗ с защищенными кабинами и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы. Эти модернизации проводятся в связи с широким использованием беспилотников, которые существенно нарушают цепи поставок. Эксперты отметили, что это является свидетельством того, что речь идет не о доработке в поле, а готовые решения уже от производителя.

Также мы писали, что аналитики предполагают, что российский "Уралвагонзавод" не отказался от планов по разработке БМПТ на базе "Арматы". Указывается, что в РФ не привыкли признавать собственные ошибки и отказываться от проектов оборонно-промышленного комплекса. К тому же, всегда можно использовать новый образец техники для пропаганды. Эксперты не исключают, что новый броневик могут продвигать на экспорт, особенно на фоне новостей о заинтересованности россиян в продаже Т-14 в Индию.

