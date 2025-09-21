В частности эксперт не советует хранить орехи в одном распространенном месте.

Если вы любите орехи, то возможно вам интересно, как правильно их хранить. Оказалось, что многие хранят их в морозилке, чтобы они дольше оставались свежими. Однако издание Parade выяснило, действительно ли морозильная камера является лучшим местом для хранения фисташек, арахиса и других орехов и действительно ли они могут портиться.

Портятся ли орехи?

Специалисты говорят, что к сожалению, орехи портятся. В частности после сбора урожая они сталкиваются с тремя основными угрозами: кислородом, теплом и светом.

"Наибольший риск - это влияние кислорода, поэтому фисташки следует хранить в герметичном контейнере. Орехи в целом имеют высокое содержание масел, поэтому если они подвергаются воздействию высокой температуры или влажности, они быстрее портятся", - объяснил эксперта по орехам и фермер-производитель фисташек Джозеф Сеттон в интервью Parade.

Видео дня

Как хранить орехи?

Многие люди считают, что морозильная камера является лучшим вариантом для длительного хранения орехов, но Сеттон на самом деле не советует этого делать.

"Мы рекомендуем хранить орехи в холодильнике, а не в морозильной камере, поскольку морозильная камера со временем может привести к повреждению орехов морозом", - предупредил фермер.

Если вы храните орехи в течение нескольких месяцев, то холодильник является более безопасным вариантом, чем морозильная камера.

По словам эксперта, упаковка имеет такое же значение, как и место хранения, однако главное - это защитить орехи от влаги и воздуха.

"Самая большая ошибка, которую мы видим, - это то, что люди оставляют фисташки открытыми. Их следует хранить в герметичном контейнере", - подчеркнул Сеттон.

Фермер добавил, что разные виды орехов не требуют разных условий хранения. Миндаль, грецкие орехи, пекан и фисташки подлежат одним и тем же правилам - герметичные контейнеры и стабильная температура.

Как долго можно хранить орехи?

"Фисташки могут храниться 18 месяцев и дольше, если их хранить в закрытой таре или упаковке при комнатной температуре", - заверил Сеттон.

Таким образом, если ваша кухня прохладная и сухая, орехи могут хорошо храниться на полке, а если вы положите их в холодильник в закрытом контейнере, то сможете ещё больше продлить срок их свежести.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, когда и как нужно сажать чеснок. По их словам, чеснок можно сажать в любое время с середины осени до заморозков (с октября по декабрь).

Также специалисты рассказали, как избавиться от пауков в автомобиле. Они отметили, что покупка лимона для приборной панели вашего авто может стать самой разумной инвестицией этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: