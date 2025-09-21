В эту дату все дети могут поздравить своих пап.

Не все украинцы знают, когда День отца, потому что дата каждый год меняется. В этом году мы отмечаем важный праздник сегодня - 21 сентября. В этот день можно позвонить своему папе и пожелать ему крепкого здоровья и счастья, а также отправить красивую открытку.

День отца в Украине - история праздника и поздравления

Путаница с датами получилась из-за того, что в разное время по-разному решали, когда День отца в Украине. В 2013-м году датой назвали третье воскресенье сентября, а в 2019-м - третье воскресенье июня, по примеру Международного праздника. Тем не менее, украинцы предпочитают отмечать День отца и в сентябре, и в июне.

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и финансовой стабильности. Пускай в твоей жизни все складывается замечательно, мы тебя очень любим!

Видео дня

***

Дорогой наш папа! Спасибо тебе за все то, что ты для нас делаешь на протяжении жизни. Ты самый мудрый наш учитель, советчик и наставник, мы благодарим тебя за опыт и знания, любовь и поддержку, защиту и опору. С Днем отца!

***

Любимый папа, поздравляю тебя с Днем отца! Спасибо тебе за твою любовь, заботу, помощь и мудрые советы. Оставайся всегда таким же жизнерадостным, умным и целеустремленным. Мы за тобой, как за каменной стеной!

***

Поздравляю с Днем отца! Хочу, чтобы ты помнил о том, как сильно мы тебя любим, как сильно благодарим за все то хорошее, что ты сделал для нас. Ты лучший папа на свете!

***

Самый лучший на свете папа, поздравляю с Днем отца! Пускай в твоей жизни все будет замечательно, без горя и тоски, печали и проблем. Пусть Бог дарит тебе только счастье и помогает во всех делах!

***

Папочка, ты у нас самый замечательный! Сегодня, в день отца, мы хотим пожелать тебе крепкого здоровья, хорошего настроения и счастья! Спасибо за все, что ты делаешь для нас!

Вас также могут заинтересовать новости: