Частое употребление этого напитка связано со снижением минеральной плотности костной ткани и повышенным риском переломов, особенно у женщин.

Здоровье костей с возрастом становится приоритетной задачей: к 65 годам остеопороз диагностируют у 50% женщин и у 25% мужчин. Поэтому следует более активно поддерживать крепость костей с помощью физических упражнений и диеты.

Как пишет издание Parade, существует один очень популярный напиток, который ослабляет крепость костей, поэтому людям после 60 лучше от него отказаться. Речь идет о газированных напитках, и особенно - коле.

"Крупные исследования неизменно показывают, что регулярное употребление газированных напитков, особенно колы, связано со снижением минеральной плотности костной ткани и повышенным риском переломов, особенно у женщин", — говорит сертифицированный хирург-ортопед Дуг Лукас.

Он объясняет, что это происходит из-за фосфорной кислоты, содержащейся в таких напитках.

"Фосфорная кислота нарушает баланс кальция и фосфора в организме. Избыток фосфора при отсутствии достаточного количества кальция и других минералов, необходимых для его баланса, провоцирует разрушение костей за счёт высвобождения паратиреоидного гормона и подавляет формирование костной ткани", — рассказал он Parade.

Это подтверждает и семейный врач Дэниел Ким, отмечая, что значительное содержание фосфорной кислоты в этих напитках нарушает усвоение кальция и метаболизм в костях.

Ещё одна причина, по которой газировка вредна для здоровья костей, по словам доктора Лукаса, заключается в том, что, если человек пьёт газировку, это означает, что он выбирает её вместо более питательных напитков.

При этом оба врача утверждают, что диетическая газировка так же вредна для здоровья костей, как и обычная.

"Диетическая газировка содержит столько же фосфорной кислоты, сколько и обычная", — говорит доктор Ким.

Кроме того, доктор Лукас объясняет, что искусственные подсластители в диетической газировке также вредны, поскольку могут нарушить здоровье кишечника и регуляцию уровня глюкозы, которые играют роль в ремоделировании костей.

Вместо газировки доктор Ким рекомендует пить коровье молоко (из-за высокого содержания кальция) или воду, которые насыщают организм влагой, не влияя на усвоение кальция. Доктор Лукас также считает, что несладкие травяные чаи — отличный вариант.

Оба доктора также рекомендуют регулярно употреблять продукты, богатые кальцием, такие как листовая зелень, молочные продукты, миндаль и тофу. Доктор Лукас подчёркивает важность достаточного сна, поскольку восстановление костей происходит ночью.

