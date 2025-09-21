Ученые бились над разгадкой целых 44 года.

Представьте, что вы слышите странный звук, исходящий со дна океана, более четырех десятилетий и наконец обнаруживаете его источник.

Именно это наконец-то удалось сделать ученым, пишет Ecoticias. Издание отметило, что все началось в 1979 году, когда ученые обнаружили загадочные сигналы на дне Тихого океана, но до сего дня они не могли объяснить их происхождение.

Теперь же, через 44 года, беспрецедентные исследования раскрыли источник этих загадочных сигналов и одновременно подняли вопросы о воздействии на окружающую среду деятельности человека.

Издание рассказало, что в 1979 году ученые провели эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых, в частности, в зоне Кларион-Клиппертон. Целью исследования было наблюдение за воздействием крупномасштабной добычи полезных ископаемых на морскую экосистему. Однако они не знали, что последствия окажутся более длительными, чем они полагали.

Добыча полезных ископаемых оставила видимые следы на морском дне, и ученые заметили серию странных звуков, или пингов, исходящих из этой зоны, но так и не смогли понять их происхождение. Эти пинги стали загадкой, которая оставалась неразгаданной более четырех десятилетий. Однако недавнее исследование, проведенное Национальным океанографическим центром и Музеем естественной истории в Лондоне, показывает, что эти сигналы на самом деле были связаны со следами, оставленными горнодобывающей техникой.

Но что еще важнее, исследователи обнаружили, что эти сигналы, первоначально приписываемые другим причинам, на самом деле были звуком горнодобывающей техники, который, хотя и не был визуально заметен, все же оставил звуковой след на морском дне.

Доктор Адриан Гловер, автор исследования, прокомментировал:

"Шрамы, оставленные горнодобывающей техникой 44 года назад, выглядят почти так, как будто они были сделаны вчера".

Даже если источник этих загадочных сигналов был понят, все равно остается вопрос: какое влияние деятельность горнодобывающей промышленности оказывает на морскую экосистему? И ответ непрост. Исследование показало, что в районе добычи начинают проявляться признаки биологического восстановления. Небольшие подвижные организмы, такие как ксенофиофоры, начали повторно заселять пострадавший район, что свидетельствует о постепенном возвращении морской жизни.

Однако это восстановление далеко от завершения. Большинство неподвижных животных, жизнеобеспечение которых зависит от морского дна, все еще отсутствуют в районе добычи полезных ископаемых. Эти организмы гораздо более чувствительны к внешним воздействиям, поэтому их отсутствие поднимает вопрос о долгосрочных последствиях глубоководной добычи полезных ископаемых. Восстановление происходит, но гораздо медленнее, чем ожидалось.

Ученые отметили, что это говорит о том, что планы по добыче полезных ископаемых на океанском дне могут очень пагубно сказаться на экосистеме самого океана.

