Через Украину птица путешествует на зимовку в Африку.

Невероятную историю о встрече с окольцованной птицей рассказали в Украинской природоохранной группе (UNCG).

Эксперт UNCG, директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк рассказал, что во время учета птиц на Ирклиевских прудах в Черкасской области группе орнитологов встретилась окольцованная скопа. Она отдыхала на миграционном пути в Африку, где эти птицы обычно зимуют.

Максим Гаврилюк отметил, что встретить скопу дело очень редкое, а окольцованную птицу - вообще большая удача. Обычно шансы на это очень небольшие.

Видео дня

"Одно "но" - на фото, сделанном с большого расстояния, надписи на цветном кольце видно не было", - добавил он.

Однако позже группа еще раз встретила скопу, уже немного ближе и имея при себе всю необходимую технику для фотографирования.

"Потихоньку подъезжали ближе и ближе, затаив дыхание. Скопа в конце концов подпустила нас метров на 30! Она нас хорошо видела, но как будто хотела передать нам что-то важное, поэтому не спешила улетать. Я был счастлив вместе со всеми, ведь фото получились замечательные", - написал он.

По его словам фотографию кольца удалось сделать Виктору Олексенко во время полета птицы.

По номеру удалось выяснить, что ее закольцевали в Финляндии. В 2021 году ее закольцевал орнитолог Веса Гиириляйнен (Vesa Hyyryläinen), с которым автор поста оказался лично знакомым.

Добавим, что скопа - это крупный хищник, который охотится на рыбу. Поэтому они живут и гнездятся вблизи водоемов. В Украине сейчас нет популяции этих птиц - в основном из-за уничтожения мест гнездования.

Больше новостей о птицах

Напомним,что ранее в Черниговской области заметили раненую скопу, которая не могла летать. Ее также кольцевали в Финляндии.

Также УНИАН писал, что на территории Украины живет самая тяжелая летающая птица Европы - дрофа евразийская. Самцы этих птиц весят до 18 килограммов. В Украине живут в степных частях Левобережья, то есть в южной части Украины - в Херсонской и Запорожской областях. Еще эти птицы есть в Крыму.

Они занесены в Красную книгу Украины. До полномасштабного вторжения РФ в Украине насчитывали примерно 800-1000 особей этих птиц - в основном на территории заповедника Аскания-Нова в Херсонской области, который сейчас оккупировали россияне.

Вас также могут заинтересовать новости: