Великое землетрясение, которое Нострадамус предсказал, ориентируясь на звезды, тоже не наступило.

Нострадамус - французский астролог XVI века, в общей сложности написал 942 поэтических четырехстрочных строфы, которые якобы предсказывают будущие события.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Но за каждым таким пророчеством тянется длинный шлейф утверждений, которые просто не сбылись, пишет Sky HISTORY.

Видео дня

Вот некоторые из самых крупных промахов провидца:

В одном из его стихов говорилось: "год девяносто девятый и седьмой месяц", за которым последовало падение с неба "великого короля ужаса". К концу 1990-х годов это превратилось в теорию конца света. Однако его так и не наступило.

Однако с приближением 2000 года эта теория снова начала волновать людей. Но наступление 2000 года оказалось на удивление спокойным.

Также Нострадамус предсказал: "Марс и скипетр будут в соединении, катастрофическая война под знаком Рака. Вскоре после этого будет помазан новый король, который принесет мир на землю на долгие годы".

Некоторые астрологи утверждают, что соединение "Марса и скипетра" относится к соглашению между Юпитером и Марсом, которое произошло 21 июня 2002 года. Конечно, никакой "катастрофической войны" в тот день не произошло.

Кроме того, можно часто слышать, что Нострадамус предсказал трех Антихристов: Наполеона, Гитлера и третьего, который еще должен был прийти. На протяжении десятилетий толкователи выдвигали кандидатуры со всех континентов: Саддама Хусейна, Усаму бен Ладена, различных западных лидеров.

На самом же деле текст предсказания очень расплывчат, и самое известное имя, "Мабус", было присвоено многим персонажам, но так и не получило точного соответствия.

Также, как отметило издание, французский ясновидящий не имел никакого отношения к длинному счету майя, который якобы означал конец света. Все это плод фантазии тех, кто верит во всякого рода предсказания.

Также Нострадамус не предсказывал появления Гитлера. Его стих под названием "Гистер", его последователи растолковали как то, что говорил о появлении Гитлера на столетия раньше. Только вот "Гистер" - это термин, обозначающий низовья Дуная.

Великое землетрясение, которое Нострадамус предсказал, ориентируясь на звезды, тоже не наступило, а должно было быть 25 ноября 2015 года.

Ранее УНИАН писал о том, что Нострадамус предсказал для мира в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: