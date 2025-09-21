Украинский ресторатор Миша Кацурин показал, как приготовить "идеальный" стейк medium rare прожарки.
Вам понадобится: стейк рыбай, томат, брокколи, оливковое масло, лимон, петрушка, кинза, чеснок, перец чили, винный уксус, кумин и соль по вкусу.
В своем Instagram Кацурин подробно описал все этапы приготовления:
- достаем стейк из холодильника и доводим до комнатной температуры;
- тщательно солим крупной солью со всех сторон;
- готовим соус чимичури: листья кинзы, петрушки, чеснок, кумин, оливковое масло, винный уксус и острый перец перебиваем блендером и солим по вкусу;
- готовим брокколи для гарнира: в подсоленном кипятке бланшируем минуту и быстро обжариваем на огне с оливковым маслом и фрешем лимона;
- возвращаемся к стейку: на максимальном огне обжариваем по две минуты с обеих сторон, даем отдохнуть три минуты и нарезаем, солим, перчим по вкусу.
Также ресторатор показал, как лучше всего подавать блюдо на стол.
Напомним, ранее УНИАН писал, что Миша Кацурин попал в громкий скандал в связи с массовым отравлением посетителей в его ресторане "Китайский привет" во Львове.