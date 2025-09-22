22 сентября 2025 года - знаменательная дата для планеты. В эту дату проводится большое еврейское торжество, а в праздник сегодня в Украине чествуют подвиг партизан. Народные обычаи строго запрещают ловить и готовить рыбу.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
22 сентября верующие вспоминают малого пророка Иона и епископа Фоку Синопского, у которых просят защиты жилья от пожара. Их чтят по новому православному календарю, но если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то помолитесь родителям Девы Марии Анне и Иоакиму.
Какой сегодня праздник в Украине
В эту дату проводится День партизанской славы, посвященный всем партизанам Второй мировой и нынешней росссийско-украинской воен. Эти храбрые люди противостоят врагу на оккупированной территории, рискуя жизнью.
Иудеи Украины и мира с 22 по 24 сентября празднуют еврейский Новый год Рош ха-Шана. Отмечать его принято, путешествуя к выдающимся святыням. В нашей стране главным местом паломничества хасидов является город Умань.
Среди известных украинцев в праздник сегодня родились лингвист Александр Потебня, народный артист Борис Барский и посол Андрей Дещица.
Какой сегодня праздник в мире
В эту дату проводится несколько экологических инициатив. Это День без автомобиля, когда все автовладельцы пересаживаются на общественный транспорт или велосипеды, чтобы уменьшить вредные выбросы. А также День защиты слонов и носорогов, редких африканских животных.
22 сентября по всей планете наступает осеннее равноденствие, когда день и ночь длятся одинаково. Уже начиная с завтра дни начнут постепенно сокращаться, что знаменует начало астрономической осени.
Другие всемирные праздники сегодня - это День белого шоколада, День роз, День безопасности в интернете.
Самые знаменитые именинники даты - физик и химик Майкл Фарадей, альпинистка Табэи Дзюнко, певец Андреа Бочелли, актер Том Фелтон и футболист Роналду.
Какой сегодня праздник в народе
Если обратиться к украинским приметам погоды, то они описывают день так:
- какое равноденствие - таким будет остаток осени;
- между деревьями много паутины - к поздней зиме;
- если большинство деревьев уже пожелтели, то бабье лето кончилось.
У наших предков удачным сегодня праздник считался для выкапывания редьки, свеклы, брюквы. Из корнеплодов готовили различные блюда и супы. Съесть кусочек редьки - к крепкому здоровью.
Для крестьян большое значение имел день осеннего равноденствия. Он считался рубежом между сезонами. Украинцы "провожали" лето песнями и гуляниями. Приближался сезон свадеб, поэтому молодежь искала себе пару.
Что нельзя делать сегодня
Церковные верования предупреждают о недопустимости лжи, зависти, конфликтов, мести. По народным традициям запрещено лениться. Чтобы не навлечь горе 22 сентября, праздник стоит провести за работой. Под запретом также рыбалка и приготовление рыбной еды.