Теперь захватчик станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Экс-командующего группировок "Центр" и "Север" российской армии генерал-полковника Александра Лапина уволили из войск в августе 2025 года. Об этом сообщает российское "РБК", ссылаясь на свои источники.

В то же время в "Татар-информ" заявили, что теперь оккупант станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. Как отметили источники, в администрации главы республики он будет заниматься "военными вопросами и работой с ветеранами".

Сейчас должность командующего "Ленинградским военным округом" занял генерал-полковник Евгений Никифоров.

Что известно об Александре Лапине

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины захватчик был главой группировки войск "Центр", которая дошла до окраин Киева, однако после поражения ее перебросили на восток Украины. На этом направлении группировка оккупировала Лиман в Донецкой области, а затем Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.

Уже после отступления российских оккупантов из Лимана Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда он назвал генерала "бездарью, которого покрывают наверху руководители в Генштабе".

Впоследствии Лапина уволили, а в январе 2023 года назначили начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте прошлого года генерал стал главой Ленинградского военного округа и группировки "Север", которая была сформирована на его базе. После чего эта группировка отвечала за Харьковское и Курское направления.

Также издание The Wall Street Journal называло Лапина ответственным за проблемы российской обороны в Курской области. По словам журналистов, генерал имел дефицит людей, однако такая ошибка является типичной для высшего руководства РФ, которое обычно не знает реалии фронта.

Ситуация на поле боя - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контрнаступательной операции ВСУ. По его словам, в Донецкой области Силы обороны продолжают уничтожать врага.

"На сегодня где-то около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они туда и добавляли постоянно, потому что это было их главное наступление - Добропольское, Покровское направления. И сейчас они подтянули туда 61-ю бригаду морской пехоты, понимая, что они теряют большое количество своих военных", - подчеркнул глава государства.

В то же время The Telegraph писал, что Путин отправляет отряды больных оккупантов в Покровскую "мясорубку". Отмечается, что солдаты в этих подразделениях носят повязки, которые указывают на то, что они больны.

По словам журналистов, формирование таких подразделений в армии РФ стало очередным признаком углубления кризиса здравоохранения, поскольку случаи ВИЧ, гепатита и туберкулеза стремительно растут среди войск кремлевского диктатора Владимира Путина.

