Затмения всегда несут с собой энергию обновления и поворотные моменты.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года станет символом завершения старого и начала нового. Оно случится в особой точке - на последнем градусе Девы, затрагивая и первый градус Весов. Последние градусы знаков, называемые анаретическими, связаны с переломами и крупными переменами. Это время, когда одна энергия уходит, а другая вступает в силу. Мы прощаемся с практичной и внимательной к деталям Девой и встречаем гармоничных Весов. Для каждого знака Зодиака это затмение принесет свои уроки и новые начала.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Для Овнов, особенно мартовских, грядут перемены в повседневной жизни и отношениях. Затмение затронет сферу партнерства, усилив внимание к брачным и личным связям. При этом параллельно возрастет влияние лунного затмения на карьеру, что сделает баланс между домом и работой ключевой темой.

Телец

У Тельцов затмение высветит необходимость искать гармонию между отдыхом и трудом. С одной стороны - сфера развлечений и удовольствий, с другой - здоровье и работа. Приходит осознание, что качественный отдых напрямую влияет на эффективность и благополучие. Наступает новый этап, где важно найти золотую середину.

Близнецы

Для Близнецов начинается новый цикл, связанный с домом и семьей. Родители смогут глубже понять, как атмосфера в семье влияет на мышление и творчество детей. Те же, у кого нет детей, осознают, насколько домашняя обстановка отражается на радости, вдохновении и лидерских качествах.

Рак

У Раков в центре внимания окажется семейная жизнь и взаимоотношения с ближайшим окружением. Затмение покажет, как корни детства влияют на общение с братьями и сестрами, а также подчеркнет важность связи с соседями. Это время переосмысления роли семьи и ее места в повседневной жизни.

Лев

Для Львов последний градус Девы касается финансов и сферы обучения. Возможно, появится желание вложиться в образование ради улучшения материального положения или делиться своими знаниями с другими. Важно следить за внутренними склонностями, чтобы не сбиться с пути.

Дева

Девы ощутят это затмение особенно сильно, ведь оно происходит в их знаке. Наступает момент нового взгляда на себя и переоценки личных приоритетов. Затмение подскажет, что пора навести порядок и завершить старые дела, чтобы с уверенностью шагнуть в следующий жизненный цикл.

Весы

Для Весов затмение откроет тему бессознательного и скрытых установок. Оно придет из сферы подсознания и саморазрушения, заставив внимательнее прислушиваться к внутренним сигналам. Понимание того, как вы проявляете себя перед другими, станет ключом к новым отношениям и первому впечатлению.

Скорпион

Скорпионы почувствуют, как их видение будущего связано с глубинными мотивами и подсознательными импульсами. Может возникнуть необходимость пересмотреть свои цели и задуматься о том, какие скрытые желания движут ими. Важным окажется и мнение друзей, которое поможет глубже понять духовные ориентиры.

Стрелец

У Стрельцов начинается новый этап в карьере. Возникает вопрос: получаете ли вы то, что заслуживаете? Для кого-то это станет толчком бороться за признание и достойное вознаграждение, а для других - сигналом пересмотреть свои планы. Особое внимание стоит уделить связям между карьерой и долгосрочными целями.

Козерог

Козерогам солнечное затмение сулит поворот в профессиональной жизни. В центре внимания окажется духовная основа карьеры. Если нынешний путь соответствует внутреннему призванию, энергия затмения укрепит его. Если же наблюдается разрыв между предназначением и работой, появится шанс все пересмотреть и скорректировать.

Водолей

Для Водолеев затмение открывает новые горизонты в отношениях. Углубленное понимание себя и близких приведет к открытию важных тайн и нового восприятия партнерства. Возможны неожиданные откровения, которые помогут взглянуть на любимых людей как на настоящий дар.

Рыбы

У Рыб начинается новый этап в сфере отношений и эмоциональной близости. Затмение затронет фундаментальные темы - доверие, привязанность, совместные испытания. Возможно появление внешних обстоятельств, которые потребуют честного диалога и решения давних дилемм.

Вас также могут заинтересовать новости: