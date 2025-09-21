Сейчас точное местонахождение этого месторождения неизвестно.

В США обнаружили шахту, которая содержит 10 миллионов килограммов драгоценного материала. Масштабы этой шахты поражают, поскольку речь идет о подземной сети, простирающейся на километры. Об этом сообщает Econews.

Эта шахта стала чрезвычайной, ведь содержит уран, который необходим для ядерной энергетики, а также является стратегическим для правительств и промышленности во всем мире.

Пока не разглашается, где именно находится это месторождение, однако в издании назвали факторы, которые делают это открытие очень важным:

возможность обеспечивать большие регионы в течение десятилетий;

одно из крупнейших месторождений высококачественного урана в мире;

повышение энергетической безопасности и укрепление стратегической автономии.

Может ли эта шахта будет самой влиятельной на планете?

Ни одно открытие таких масштабов не обходится без вызовов, поскольку технические и операционные проблемы могут задержать производство или повлиять на объемы добычи.

"А еще есть человеческий фактор: трудовые договоры и управление командой всегда влияют на результаты. Эксперты ожидают, что в краткосрочной перспективе перебои будут минимальными, но даже незначительные споры могут повлиять на график производства", - предупреждают в Econews.

Может ли одна шахта изменить глобальную энергетическую стратегию?

В издании подчеркнули, что эта шахта является определяющим моментом в глобальной энергетической стратегии, поскольку такие месторождения являются редкими, а их эффективность не имеет аналогов.

"Атомные электростанции смогут полагаться на них в течение многих лет, уменьшая зависимость от импорта и повышая национальную устойчивость. Это открытие ускоряет внедрение атомной энергетики в США и странах-союзниках, снижает затраты для отраслей, зависящих от урана, и укрепляет геополитическое положение благодаря контролю над критически важным ресурсом", - анализируют в материале.

В Econews добавляют, что человечество обнаружило под своими ногами сокровище, которое изменит свой в направлениях, которые мир только начинает представлять. Это сокровище, которое лежит в шахте, стоит для США 8,4 млрд долларов.

Другие месторождения в мире

Как писал УНИАН, в США золотая лихорадка набирает невероятные обороты. В частности в стране есть три региона, которые были выбраны для реализации проектов по производству белого водорода.

Также сообщалось, что еще одна страна удивила мир новым месторождением меди и золота. Этой страной оказалась Сербия, где совокупные идентифицированные ресурсы меди составили 2,81 млн тонн со средним содержанием 1,87%, а ресурсы золота - 92 тонны со средним содержанием 0,61 г/т.

