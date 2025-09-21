Украина может восстановить свой подводный флот, но теперь он будет уже безэкипажным.

На этой неделе украинские промышленники представили морской дрон от компании Toloka, самый большой из до сих пор созданных в нашей стране. Потенциально речь идет о небольшой автономной субмарине с широким кругом задач.

Как отмечает военно-аналитический портал Defense Express, самый большой подводный дрон Toloka на самом деле является лишь одним из целой линейки таких аппаратов. В нее входят как минимум три образца, отличающиеся размерами, а следовательно и техническими характеристиками.

Сами разработчики дронов Toloka отмечают, что их аппараты предназначены для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна. Однако в Defense Express считают, что эти автономные субмарины способны и на большее.

TLK-200

Самый маленький в линейке подводных аппаратов. При диаметре корпуса в 200 мм и длине в 2,9 метра, дрон способен брать на борт до 15 кг полезной нагрузки, доставляя ее на расстояние до 100 км и на глубину до 300 метров. Максимальное время автономной работы - до 15 дней.

Дрон оснащен двумя электродвигателями. Надежную связь обеспечивает, вероятно, система спутниковой радиосвязи с технологией FHSS (изменение рабочей частоты сигнала по алгоритму, известному передатчику и приемнику).

Навигацию дрона обеспечивают системы GNSS и AI-INS, а наведение осуществляется по оптической или тепловой камере, или по радиосигналу.

"Типичные миссии: обеспечение системы радиорелейной связи, разведка, ударные миссии, минирование", - пишут аналитики.

TLK-400

Это аппарат с диаметром корпуса в 400 мм и длиной в 12 метров. При таких габаритах может брать на борт до 500 кг полезной нагрузки и доставлять ее на расстояние до 1200 км и на глубину до 300 метров. Время автономной работы - до 60 дней.

TLK-400 имеет гибридную силовую установку (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания), ту же систему связи, как и в TLK-200, и навигационные системы AI-INS с DVL и GNSS. Наведение на цель может осуществляться как через тепловизионную или оптическую камеру, так и на источник радиочастотного излучения, а также методом пассивного или активного акустического пеленга.

В Defense Express считают, что этот аппарат предназначен для разведки, минирования, ретрансляции сигналов и проведения ударных миссий.

TLK-1000

"Большой подводный аппарат, предназначенный для выполнения задач на значительные расстояния. Типичные задачи: уничтожение крупных стационарных объектов, атака целей в зонах боевых действий. Предусмотрена возможность интеграции специального оборудования - для разведки, минирования или картографирования минных полей и т.д.", - пишут эксперты.

Аппарат рассчитан на транспортировку до 5 тонн полезной нагрузки на расстояние до 2000 км, поэтому и габариты он имеет соответствующие: диаметр корпуса - 1500 мм, длина - 12 метров.

Дрон имеет ту же гибридную силовую установку, что и его меньший "брат", и способен автономно работать до 60 дней. А вот рабочая глубина отличается в зависимости от материалов корпуса: до 300 метров для композитного корпуса и до 30 метров для металлического.

Разработчики уверяют, что беспилотник имеет на борту системы планирования и проведения автономных миссий, в частности, "четыре интегрированные нейронные сети - оптическую, тепловизионную, акустическую и инерционную".

Системы навигации и наведения аналогичны тем, что имеет TLK-400.

Дроны серии Toloka: последние новости

Как писал УНИАН, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что дроны "Толока" могут стать хорошим инструментом для охоты на российские подводные лодки, которые до сих пор чувствовали себя в относительной безопасности в Черном море.

Также он отмечает, что такие дроны значительно лучше подойдут для новой попытки взорвать Крымский мост, поскольку надводные дроны россияне научились перехватывать.

