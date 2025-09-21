Новолуние в Деве открывает путь к новому жизненному этапу, наполненному благополучием и возможностями.

В это воскресенье, 21 сентября 2025 года, четыре знака Зодиака ощутят, как удача и изобилие входят в их жизнь. Вселенная нередко дарит шанс начать все сначала именно через Новолуние. Сегодня Луна рождается в Деве. Это уже второе новолуние в этом знаке за 2025 год: предыдущее произошло 23 августа, когда стартовал сезон Девы и параллельно сезон затмений, пишет YourTango.

Появляется возможность пересмотреть то, что раньше не складывалось, и использовать опыт последних месяцев. События лета были насыщены уроками, и теперь вы подошли к ним уже другими людьми. Пришло время формировать новые привычки и использовать силу Девы для роста, здоровья и внутреннего баланса. А здоровье и ясность ума всегда ведут к удаче и изобилию.

Близнецы

Близнецы, ваше везение связано с мудростью наставников и поддержкой близких. С 21 сентября вы будете особенно восприимчивы к советам и обучению. Пусть это не выглядит прямым символом богатства или удачи, именно через знания и опыт других вы получаете их в полной мере.

Вы сможете черпать ценные идеи у тех, кто уже прошел путь, где вы только начинаете шаги. Это позволит избежать ненужных ошибок и сэкономить время. Ваше изобилие проявится в знаниях, а удача - в способности быстрее достигать целей.

Дева

Девы, для вас наступает момент внутреннего прозрения. Мысли становятся яснее, и вы понимаете, чего хотите достичь. Это идеально совпадает с окончанием вашего сезона дней рождения. Новолуние словно загружает в вас новую программу, которая будет действовать весь следующий год.

Ключ к успеху в этот день - осознать свои истинные желания. Ответы на вопросы, которые мучили вас ранее, придут в нужный момент. Для вас это счастливое время, Дева, ведь впереди 30 дней личностного роста и открытий.

Стрелец

Стрельцы, изобилие и удача придут к вам через дружбу и новые социальные связи. Вы давно хотели окружить себя людьми, которые разделяют ваши взгляды на жизнь, но подходящих встреч было немного. 21 сентября все изменится.

Новолуние открывает для вас дверь к новым знакомствам, где отношения будут прочными, искренними и полными взаимопонимания. В этот день вы можете встретить людей, с которыми вас объединит стремление к здоровью, развитию и гармоничной жизни. Возможно, именно сейчас завяжутся дружбы, которые окажутся по-настоящему долгими и ценными.

Рыбы

Рыбы, Новолуние в Деве становится для вас символом нового начала в любви и эмоциях. 21 сентября, накануне лунного затмения, ваше сердце откроется для свежих чувств и искренних связей. Если раньше вы были слишком осторожны или переживали о прошлом, сейчас появится готовность снова доверять.

Для вашего чувствительного знака это мощный импульс: готовность любить привлекает удачу и новые возможности. Вы ощутите, когда придет время для важных разговоров и знакомств. Возможности откроются не только в романтической сфере, но и в деловом сотрудничестве. Этот день знаменует начало цикла здоровых и поддерживающих отношений, которые принесут вам радость и уверенность в будущем.

