Съемки стартуют уже этой осенью.

Netflix готовится к съемкам полнометражной адаптации шестисерийной истории ужасов "The Boy in the Iron Box", написанной сценаристом Чаком Хоганом ("Принц воров", "Штамм") и режиссером Гильермо дель Торо ("Тихоокеанский рубеж", "Форма воды").

Как сообщает The Hollywood Reporter, в истории речь идет о группе наемников, которые терпят крушение на отдаленном снежном склоне. В поисках защиты от волков они находят заброшенную крепость и скрытую яму с коробкой в цепях, испускающей ужасы.

Главную роль в фильме получил английский актер Руперт Френд ("Гордость и предубеждение", "Анатомия скандала"). Также к актерскому составу присоединились Кевин Дюранд ("Штамм", "Остаться в живых") и Джейден Мартелл ("Оно", "Защищая Джейкоба"). Френд сыграет лидера группы, Дуранд - одного из наемников, а Мартелл - парня из железной коробки.

Видео дня

Сценарий написал Дэвид Приор ("Пустой человек", "Кабинет курьезов"). Продюсером фильма выступает Гильермо дель Торо вместе с давним партнером Дж. Майлзом Дейлом ("Тихоокеанский рубеж", "Штамм"). Съемки запланированы на октябрь 2025 года.

Напомним, недавно Гильермо дель Торо снял научно-фантастический фильм ужасов "Франкенштейн", написанный по мотивам одноименного романа Мэри Шелли.

Вас также могут заинтересовать новости: