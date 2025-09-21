Владимир Зеленский говорит, что запланировано почти два десятка встреч с диерами разных стран - давними союзниками и новыми партнерами.

На неделе Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

По его словам, кроме встречи с Трампом запланировано много других дипломатических мероприятий. Зеленский добавил, что первые встречи будут уже в понедельник, 22 сентября.

"Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров", - заявил президент.

Также президент анонсировал саммит по возвращению украинских детей и подчеркнул, что важно, чтобы эта неделя настроила мир на сильные действия.

"Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно

Напомним, что на встрече планируется обсудить гарантии безопасности для Украины от Европы с учетом участия в них США. Зеленский говорит, что хотел бы получить от всех партнеров сигналы готовности стать гарантами безопасности.

Ранее спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог говорил, что за закрытыми дверями Дональд Трамп значительно злее российского диктатора Владимира Путина, чем он это демонстрирует на публике. Он уже не скрывает раздражение от действий Путина от своих соратников, добавил Келлог.

