Россиянам сложнее выявлять подводные дроны, говорит Андрей Рыженко.

Сейчас украинские морские дроны имеют уязвимость, поскольку россияне научились обнаруживать их на поверхности воды.

Об этом в интервью УНИАН рассказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Они используют малоразмерные катера типа "Грачонок" или "Раптор". И они обнаруживают наши морские дроны и уничтожают их. Также для этого привлекают авиацию, БпЛА, которые также визуально могут это делать", - сказал Рыженко.

В то же время он добавил, что в случае подводных дронов, как украинская "Толока" - россиянам сложнее их обнаруживать, поскольку они не находятся на поверхности воды.

"Что можно сказать сейчас, то это то, что такой подводный дрон действительно нужен. Потому что у него нет наиболее критической уязвимости для наших имеющихся морских дронов - это возможность быть обнаруженным во время движения на поверхности", - добавил Рыженко.

Украинский дрон Толока: что известно

Ранее в сети обнародовали фото украинского подводного "Толока". Отмечается, что в самой большой модификации он имеет длину до 12 метров, способен преодолевать расстояние до 2000 километров и переносить полезную нагрузку до 5 тонн.

В целом дрон имеет три модификации. Самый маленький, TLK-150 имеет размер 2,5 м, дальность хода - до 100 км и способен нести 20-50 килограммов. А средний дрон TLK 400 имеет размер корпуса 4-6 м, заявленная дальность хода - до 1200 км, а масса полезной нагрузки - до 500 кг.

