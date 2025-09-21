Сейчас девочке восемь лет.

Украинская телеведущая и журналистка Оля Фреймут показала подписчикам, как выросла ее младшая дочь Евдокия.

В воскресенье, 21 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с восьмилетней девочкой. Фреймут сообщила, что ее ребенка приняли в ячейку украинской скаутской организации "Пласт" в Великобритании. Она объединяет украинских детей, молодежь и взрослых вокруг идей патриотического воспитания:

"Гордые. Евдокию взяли в Пласт".

Как известно, личная жизнь Фреймут часто привлекала внимание публики. Ее старшая дочь Злата Митчелл родилась в 2006 году от британца по имени Нил. Девушка сейчас учится и живет в США, активно развивая собственную творческую карьеру.

Видео дня

Впоследствии Ольга вышла замуж за украинского бизнесмена и продюсера Владимира Локотко, с которым имеет еще двоих детей. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м - дочь Евдокия. Младшие дети вместе с матерью проживают в Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: