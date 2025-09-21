Американская красота часто "говорит" громко, а европейская - более приглушенно.

Названы 10 бьюти-трендов, которые очень популярны в США, а в Европе редко встречаются, пишет VegOut.

"Американская красота "кричит" для камеры, а европейская "шепчет" за столом - оба подхода могут быть потрясающими, просто важно понимать, на каком языке вы "разговариваете", - говорится в публикации.

Вот какие тренды вошли в список:

Гламур днем. В американских мегаполисах дневной макияж может выглядеть так, словно вы идете на красную дорожку: ярко выраженный контуринг, техника "бэйкинг", четкий cut-crease и накладные ресницы уже до полудня. В Европе днем больше предпочитают естественность: лёгкая база, мягкие линии, натуральные брови. Вечерний гламур там оставляют для событий, где он уместен.

Брови для Instagram. Суперчеткие, квадратные и прорезанные брови долго доминировали в американских соцсетях. В Европе брови чаще мягкие, слегка асимметричные, иногда нарочно неидеальные. Ламинирование есть и там, но "блоки" встречаются реже.

Яркие губы. Перекрашенный контур, филлеры и блеск - привычный стандарт для многих американок, особенно в индустрии развлечений. Это не только тщеславие, но и практический тренд: соцсети усиливают чётко читаемые черты. В Европе губы чаще естественные, с более мягкими пропорциями, а явный "труд" на лице приветствуется меньше.

Длинные ногти. Акриловые длинные ногти с орнаментом - целая американская форма искусства. Они подчеркивают индивидуальность и смелость. В Европе предпочитают короткие, округлые ногти - либо нейтральные, либо один яркий цвет. Длинные ногти есть, но реже как повседневная часть стиля.

Голливудская улыбка. Идеально белые виниры или сильное отбеливание - классика американской эстетики. Прямые и яркие зубы сигнализируют о здоровье и статусе. В Европе улыбки светлые, но не "стерильные", а небольшие различия в оттенках и форме считаются нормой. Здесь важнее гармония с лицом, а не абсолютная белизна.

Бронзовый тон кожи круглый год. Спрей-загары, автозагары и бронзовый оттенок даже в феврале привычны для многих американских женщин, особенно там, где "здоровое сияние" - базовый стандарт. В Европе загар тоже востребован, но идея, что все должны быть бронзовыми постоянно, не столь универсальна. В северных странах естественный зимний тон кожи воспринимают как сезонную норму.

Профилактические инъекции. "Бэби-ботокс" в 20–30 лет стал привычным ритуалом в США, наряду с пилатесом и зелёными смузи. Идея - предупреждать морщины заранее. В Европе инъекции применяют позже, легче или более приватно. Философия чаще: корректировать то, что реально беспокоит, а не заранее.

Длинные волосы и наращивания. Пряди до талии с кератиновыми капсулами или наращивания - символ американского гламура. Они мгновенно создают впечатление "вечернего выхода". В Европе ценят волосы средней длины, натуральную текстуру, естественную сушку. Французский боб - это манифест: форма и движение важнее длины и объема.

Яркие ароматы. Сильные спреи для тела и насыщенные гурманские запахи - американская специфика. Парфюм здесь про заметность: другие должны его уловить. В Европе аромат ближе к интимному ритуалу: его улавливаешь в объятии, а не в комнате. Запах здесь меньше "анонс", больше "открытие".

Максималистский уход за кожей. Американский подход - 8–12 шагов ухода, активные компоненты друг на друга, с утренними и вечерними процедурами, иногда с еженедельными добавками. В Европе чаще придерживаются минимализма: мягкое очищение, один активный продукт, увлажнение и SPF. Последовательность важнее количества.

"Красота - это язык, а языки имеют диалекты. Американская красота часто говорит громко - четко, ярко, на камере. Европа - более приглушенно: мягко, пропорционально, ближе к человеку", - констатировали в статье.

