По словам президента Еврокомиссии, она сделает все, чтобы сохранить мир в Европе.

Вероятность начала Третьей мировой войны пока отсутствует, считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время она подчеркнула, что сейчас человечество живет в очень опасной эпохе.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость в укреплении оборонительных возможностей. Учитывая растущую враждебность в мире, мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира", - сказала фон дер Ляйен в интервью Le Soir.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС отвечает за единый рынок для его отраслей промышленности, исследований и инноваций, а также малых и средних предприятий, что включает и оборонную сферу.

"Мы берем на себя свою долю ответственности за защиту Союза. Мы должны смотреть правде в глаза: мир кардинально изменился, и мы должны быть готовы к вызовам. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что Европа имеет волю и способность защищать себя. И если посмотреть на многочисленные меры, которые мы приняли - для нашей энергетической безопасности, для нашей готовности в области обороны - со времени вторжения России в Украину в 2022 году, то мы на правильном пути", - заверила политик.

Когда у нее спросили, является ли отсутствие реакции американской армии на атаку российских беспилотников в Польше доказательством того, что в подобных инцидентах ЕС может рассчитывать только на себя, фон дер Ляйен ответила:

"Эти инциденты, в частности тот, что произошел в Польше, являются очень значимыми. И хотя НАТО должно оставаться в центре нашей коллективной обороны, нам нужна гораздо более сильная европейская опора. Европа должна быть более автономной и независимой в вопросах безопасности. У нас есть программа для достижения этой цели: "Подготовка к 2030 году". Мы устраняем пробелы в наших возможностях. Мы ускоряем процедуры. Мы мобилизуем до 800 миллиардов евро для сектора обороны. Мы защитим каждый сантиметр Европейского Союза".

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не выгодно завершать войну против Украины, ведь он ищет новый конфликт. Именно с этим аналитик связал недавний инцидент, когда во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Жданов напомнил, что еще в 2021 году российский генерал Герасимов написал статью для военного издания России, которая называлась "Третья мировая война нового гибридного типа".

"Там все это описано. Там нет конкретики о странах и территории каких стран, но методика ее ведения полностью совпадает с тем, что сегодня творится вокруг нашей войны", - пояснил эксперт.

В то же время полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал следующий шаг России в провокациях НАТО. Он считает, что дальше для провокаций Россия может использовать не только воздушную, но и морскую компоненту.

"Кроме самолетов, у россиян довольно большой балтийский и северный флоты. По меньшей мере в экономические зоны этих стран могут заходить в частности российские подводные лодки, боевые лодки. Это также надо опережать. Следующая провокация может быть как раз на море. Россияне уже практически попробовали - самолеты, БпЛА, вертолеты крутились несколько недель назад в Эстонии. То есть следующее - крылатые ракеты. И подводные и надводные корабли", - предупредил Свитан.

