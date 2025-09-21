Теперь Россия теряет за месяц меньше техники, чем в начале войны теряла в некоторые дни.

Российские потери в бронетехнике радикально уменьшились за последние месяцы, отражая драматическое изменение тактики ведения боевых действий обеими сторонами.

Аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер в своем блоге в соцсети Х сообщил об обвальном снижении российских потерь в пехотной бронетехнике: с начала сентября на всей линии фронта - от Херсона до Сумщины - Россия потеряла только 6 БМП и БТР.

Это выглядит абсолютной аномалией даже с учетом того, что месяц еще не закончился, а часть данных о потерях техники обычно запаздывает на несколько дней. Для понимания: в августе россияне потеряли 57 бронемашин этого типа, в июле - 38, в июне - 54, в мае - 95, в апреле - 174, в марте - 196.

Видео дня

"Я не знаю, что вызвало это изменение, но думаю, что оно слишком велико, чтобы быть случайным. Моя первая мысль/теория заключается в том, что это может быть связано с системой "баллов", по которой работают украинские Силы беспилотных систем", - пишет Верекер, имея в виду, что с недавних пор украинским дронщикам начисляют больше рейтинговых баллов за удары по вражеской пехоте и дроноводам и меньше за удары по бронетехнике.

Российские потери в войне против Украины

Как писал УНИАН, ежедневные потери России в живой силе постоянно растут с начала войны. По подсчетам OSINTеров, по состоянию на конец лета этого года Россия потеряла только убитыми не менее 220 тысяч человек. Но это не полное число, поскольку оно не учитывает значительное количество "пропавших без вести", которые на самом деле являются убитыми.

Представитель 100 ОМБр капитан Сергей Хоминский отмечал, что один только Торецк обошелся россиянам в 15 тысяч человек убитыми. И это было по состоянию на апрель, а бои за этот город продолжаются до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: