Карты советуют искать золотую середину между заботой о себе и вниманием к окружающим.

Составлен гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года по картам Таро. Общая карта недели для всех знаков Зодиака - Умеренность, призывающая к гармонии и терпению.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта неделя предлагает искать золотую середину между заботой о себе и вниманием к окружающим. Вместо того чтобы чувствовать давление угождать другим, стремитесь к компромиссу и внутренней стабильности. Давайте посмотрим, что ждёт каждый знак зодиака на этой неделе.

Овен

Овны, вы привыкли самостоятельно решать личные вопросы и брать инициативу на себя. Ваша карта - Туз Кубков, предвещает эмоциональное обновление и новые начала. Сейчас важно дать себе возможность очиститься от старых переживаний. Можно позволить себе искренне почувствовать эмоции, обратиться к внутренним ресурсам или профессиональной поддержке. Избавьтесь от символов прошлого - старых сообщений, сувениров и воспоминаний. Отпустите прошлое с уважением к себе и смело начинайте новый этап.

Телец

Для Тельцов эта неделя насыщена событиями. Ваша карта - Двойка Пентаклей, указывает на необходимость умело балансировать между различными делами. Возможно, придётся расставлять приоритеты и распределять время между работой, заботой о себе и развлечениями. Составляйте расписание, но сохраняйте гибкость. Подходите к планам с осознанием того, что баланс важнее строгого контроля.

Близнецы

Близнецы, используйте силу разума и способности творчески воплощать свои желания. Ваша карта - Маг, помогает найти подходящие решения и создать жизнь, о которой вы мечтаете. Фокусируйтесь на том, чего хотите достичь, и говорите о своём будущем так, будто оно уже реализуется. Если вы способны представить - вы способны осуществить.

Рак

Для Раков важно заботиться о себе. Ваша карта - Восьмёрка Кубков перевёрнутая, предупреждает о перенапряжении, когда вы берёте на себя слишком много забот и обязательств. Жизнь должна вдохновлять, а не тяготить. Делегируйте задачи, просите о поддержке и постепенно освобождайтесь от лишней нагрузки.

Лев

Даже если внешне вы успешны, ваша карта - Девятка Кубков перевёрнутая, напоминает о пустоте, возникающей при отсутствии подлинного удовлетворения. Проанализируйте, какие сферы вашей жизни не приносят настоящей радости. Где вы действуете без полной самоотдачи? Будьте смелы, чтобы находить искренность в своих поступках.

Дева

Вы предпочитаете мирный диалог, но ваша карта - Пятерка Мечей, предупреждает о возможных конфликтах. Сейчас неизбежны разногласия, и они станут возможностью для роста. Старайтесь сохранять спокойствие, учитесь мирно разрешать споры и не воспринимайте конфликты слишком лично.

Весы

Прощение других открывает путь к внутреннему исцелению и развитию. Ваша карта - Пятерка Кубков перевёрнутая, помогает отпустить прошлое и корректировать мышление. Используйте шанс увидеть новые возможности, учитесь на небольших открытиях и меняйте подход к жизни, опираясь на личный опыт.

Скорпион

Ваша карта - Десятка Мечей перевернутая, указывает на процесс освобождения от контроля со стороны других и постепенное восстановление личной силы. Сначала может казаться тяжело, но со временем вы почувствуете возвращение уверенности и контроля над собственной жизнью.

Стрелец

Ваша карта - Тройка Пентаклей, открывает новые возможности для совместной работы. Если вы привыкли действовать в одиночку, теперь важно учиться сотрудничеству. Эта карта предвещает встречи с людьми, готовыми работать вместе с вами, и помогает выстроить гармоничное взаимодействие в командных проектах.

Козерог

Ваша карта - Десятка Пентаклей перевернутая, предупреждает о возможных ошибках с финансами. Следите за тем, как вы распоряжаетесь ресурсами, и пересмотрите долгосрочные цели. Не позволяйте сиюминутным трудностям влиять на стратегические решения, особенно в семейных и денежных вопросах.

Водолей

Ваша карта - Король Кубков перевернутый, символизирует эмоциональную нестабильность и запутанность в отношениях. Слушайте, что говорят близкие, задавайте вопросы и старайтесь прояснять ситуации. Не делайте преждевременных выводов - ясность приходит через активное взаимодействие и внимание к эмоциям.

Рыбы

Ваша карта - Звезда, указывает на вдохновение и способность помогать другим мечтать и верить в лучшее. Это время творчества, приключений и реализации фантазий. Вы можете быть источником надежды для окружающих и вдохновлять их действовать смело и свободно.

