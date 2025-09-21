Современные свидания для многих - бесконечный цикл стресса, игры на публику и разочарований, отметил психолог.

Желание найти любовь в современном мире все чаще сталкивается с трудностями реализации на практике. Онлайн-знакомства усугубляют недоверие. Связанные с ними стереотипы и минимальные вложения усиливают неопределенность и мешают настоящей связи. Об этом в своей статье для Forbes рассказал американский психолог Марк Треверс, ссылаясь на результаты недавнего исследования, опубликованного в SN Social Sciences.

По его словам, исследование изучало усталость от мобильных приложений для знакомств. Также он привел результаты опроса Tinder 2024 года, который показал, что подавляющее большинство молодых взрослых мечтают о романтических отношениях. Однако почти все респонденты заявили, что свидания никогда не были настолько трудными.

Психолог назвал три причины, почему в 2025 году свидания кажутся невозможными:

Эмоциональное выгорание от свиданий. Сегодня все больше людей чувствуют себя истощенными от знакомств. Исследование 2024 года показало, что приложения могут усиливать стресс у тех, кто уже испытывает трудности в социальной сфере. Для уязвимых людей, склонных к одиночеству, тревожности или депрессии, они редко становятся поддержкой и чаще приводят к выгоранию, еще больше уменьшая шансы на успех. Если вам кажется, что бесконечные свайпы убили радость, сделайте паузу. Перенесите фокус с поиска любви на построение жизни, которую вы любите. Примите, что любовь может прийти позже или неожиданным образом, а пока развивайте дружбу, личные цели и то, что делает вас счастливыми вне свиданий.

Свидания дороги и для многих кажутся безнадежными. Другой опрос от Match показал, что средние ежемесячные расходы на свидания составляют около $213, а активные пользователи тратят более $300, и для многих это слишком высокие затраты. Чтобы защитить свой кошелек и нервы, стоит установить четкие границы: выделите ежемесячный бюджет на свидания и придерживайтесь его. Воспринимайте каждое свидание не как судьбоносный момент, а как маленькую часть общей картины.

Свидания стали слишком неопределенными, уверенность падает. Согласно тому же опросу от Match, 63% респондентов отметили, что люди реже делают первый шаг, что отражает неуверенность в ожиданиях и смешение традиционных и современных гендерных ролей. Из-за изобилия выбора свидания все чаще превращаются в игру удерживания людей "на крючке" в ожидании "лучшего варианта". В итоге не складывается ничего. Многие справляются с этим, полностью уходя из приложений и пробуя офлайн-знакомства.

"Современные свидания для многих - бесконечный цикл стресса, игры на публику и разочарований. Но это не значит, что вы нелюбимы. Это лишь знак, что система истощает. Если замедлиться, выставить границы и вернуться к своим ценностям, можно встретить людей с позиции целостности, а не отчаяния. И это само по себе способно изменить все", - констатировал Треверс.

