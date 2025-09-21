Теневой флот, которым Россия обходит санкции, может сохраниться после войны.

Россия находится под санкциями с начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом Запад пытается ограничить доходы России от продажи нефти, однако в реальности Россия нашла способ получить прибыль от нефти, несмотря на ограничение цен и импортные ограничения. В статье The New York Times авторы разбирают, как Россия избегает санкций и продолжает зарабатывать, создав огромный флот из старых судов с нечеткой собственностью и тайно перевозя топливо на отдаленные рынки.

В статье говорится, что сейчас становится очевидным расширение теневого флота, и серьезные и потенциально долговременные последствия этого. Авторы добавили, что старые суда представляют серьезную угрозу для окружающей среды, и эта тенденция создала огромную нелегальную экономику морских перевозок. К тому же, по мнению некоторых экспертов, она может выжить после войны и открыть путь для стран, которые продолжают обходить существующий порядок. В частности, с Россией и Ираном в качестве перевозчиков, и Китаем и Индией в качестве клиентов.

"Многие хотят сделать самую простую часть - наложить санкции - но на самом деле мы создали еще большую проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса", - сказал Иан Ралби, эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской фирмы I.R. Consilium.

Издание приводит данные исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, которые свидетельствуют о том, что теневой флот составляет около 17% от всех нефтяных танкеров, которые сегодня курсируют по океану. По оценкам компании, в начале этого года флот насчитывал 940 судов, что на 45% больше, чем год назад.

Россия также хотела избежать ограничения цен. "Группа 7, Европейский Союз и Австралия запретили компаниям предоставлять страховые и другие услуги в случаях, когда российская сырая нефть продавалась по цене выше 60 долларов за баррель, а Европейский Союз и Великобритания впоследствии снизили этот лимит еще больше", - говорится в статье.

Поэтому, добавили авторы, суда, связанные с Россией, начали использовать сомнительное страхование или вообще отказывались от него. Они начали ходить под флагами третьих стран и отправлять ложную информацию о своем местонахождении, чтобы скрыть, где они загрузили свой груз.

Затруднив определение происхождения нефти из России, они создали атмосферу правдоподобного отрицания для покупателей нефти.

Поскольку эти суда стали необходимыми для нефтяной экономики России, они также создали риск разлива нефти или других морских катастроф. По данным S&P, средний возраст судов составляет около 20 лет, по сравнению с 13 годами для нефтяного флота в целом.

Теневой флот имеет еще более очевидный недостаток: он "ограничил эффективность ограничения". К этому выводу пришел Американский правительственный контрольный орган в своем отчете в этом месяце. В заключении говорится, что флот обеспечивает поступление денег в казну РФ и помогает ей финансировать войну в Украине.

Однако все это еще не означает, что санкции являются ошибкой, цитирует издание их сторонников. В частности, Бен Харрис, бывший чиновник Министерства финансов администрации Байдена и архитектор ценового ограничения, отметил, что санкции, даже если они несовершенны, стоят России дорого. Он пояснил, что доставлять нефть в Индию или Китай и создавать теневой флот - дорогое удовольствие.

Поэтому западные страны применяют еще больше санкций для борьбы с теневым флотом. Сейчас Европейский Союз включил в санкционный список более 500 судов теневого флота. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Австралия также преследуют эти суда. Цель состоит в том, чтобы превратить эти суда в изгоев моря. Но Россия продолжает добавлять суда, чтобы заменить их.

Напомним, что в статье The Economist напоминается, что экономика Россия начала снижать темпы роста. Это оказывает давление на фондовые рынки, замедляется рост реальной зарплаты. При этом следующий пакет санкций должен усилить этот эффект, считает газета.

