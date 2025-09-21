Трамп пригрозил "жесточайшим" ответом в случае отказа со стороны талибов.

Талибан резко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль авиабазу Баграм, которая сейчас находится под властью афганского режима, пишет Bloomberg.

"Афганистан полностью независим, им руководит собственный народ и не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся ни одного хулигана или агрессора", - заявил начальник штаба Вооруженных сил Фасихуддин Фитрат во время выступления в Кабуле, которое транслировалось по государственному телевидению.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в Truth Social Трамп пригрозил Афганистану "ПОГАНЫМИ ВЕЩАМИ", если его требование не будет выполнено. Ранее во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером он подчеркнул, что США стремятся вернуть стратегическую базу Баграм.

Видео дня

Авиабаза Баграм, которая была крупнейшей американской военной базой в Афганистане, перешла под контроль Талибана после вывода войск США по соглашению, заключенному еще при президентстве Джо Байдена. Сейчас группировка использует объект как площадку для демонстрации захваченной техники и оружия, оставленного после ухода американских сил. Баграм стал символом победы Талибана и регулярно показывается во время парадов и официальных мероприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: