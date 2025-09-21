Заседание инициировала Эстония, оно состоится уже завтра.

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за российской провокации с истребителями в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИД.

Заседание стартует в понедельник, 22 сентября, по требованию Эстонии. Как отмечают в Таллинне - это будет первый случай в истории страны, когда она официально просит о созыве экстренного заседания Совбеза.

"19 сентября три вооруженных российских истребителя вошли в воздушное пространство Эстонии на 12 минут, нарушив территориальную целостность Эстонии и Устав ООН, который запрещает угрозу силой или ее применение. Открыто нарушая наше воздушное пространство, Россия подрывает принципы, которые являются важными для безопасности всех государств-членов ООН. Поэтому крайне важно, чтобы такие действия, особенно когда их совершает постоянный член Совета Безопасности, рассматривались именно в этом органе", - заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Он добавил, что провокация против Эстонии была частью более широкой "модели поведения" России, направленной на проверку решимости НАТО. Министр в частности напомнил о массовом залете российских дронов в воздушное пространство Польши и появление российского "Шахеда" в небе над Румынией.

"Это не единичные инциденты, а часть более широкой схемы эскалации со стороны России, как региональной, так и глобальной. Такое поведение требует международного ответа", - подчеркнул Цахкна.

Российская провокация в Эстонии: последние новости

Как писал УНИАН, во время пребывания в воздушном пространстве Эстонии российские пилоты подтвердили, что получили требование диспетчеров НАТО немедленно покинуть район, но просто проигнорировали его.

Между тем президент Чехии Петр Павел призвал НАТО к "военному ответу" на российские провокации. Он отметил, что в случае нарушения россиянами воздушного пространства стран НАТО вообще-то можно и сбивать российские самолеты.

