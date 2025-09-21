Шайло заметили на прогулке в Нью-Йорке с подругой и коллегой по танцам.

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло удивила резкой сменой имиджа. Она предстала в совершенно новом образе - с измененным цветом волос и неожиданным аксессуаром, пишет журнал Parade.

Отмечается, что недавно Шайло заметили на прогулке в Нью-Йорке с подругой и коллегой по танцам Кеони Роуз. Опубликованные в Instagram снимки привлекли внимание кардинальными изменениями во внешности девушки. Хотя раньше у Шайло всегда были светлые волосы, теперь она решилась на радикальный шаг - окрасила их в платиновый блонд и зачесала назад.

К новому цвету волос добавился и смелый аксессуар: у девушки появился пирсинг-лабрет - украшение под нижней губой.

Образ дополнил яркий макияж глаз в технике "смоки", что для нее редкость, ведь обычно Шайло предпочитала минимум косметики или вовсе обходилась без нее.

Несмотря на изменения во внешности, стиль одежды у Шайло остался прежним. Она была одета в свободные широкие брюки и черный свитшот с изображением Аль Пачино из фильма "Лицо со шрамом".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в 2024 году Шайло отказалась от фамилии своего звездного отца Брэда Питта.

