Этот день принесет неожиданные приключения некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 22 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Начало недели принесет новый опыт и важные события. Также некоторым знакам стоит не держаться за прошлое.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Вам стоит уделить внимание тем, кто вам по-настоящему важен. В отношениях вы почувствуете новый уровень доверия. А на работе помощь коллег окажется решающей. Поэтому не бойтесь просить поддержки. Вместе вы сможете гораздо больше.

Телец

Тельцам придется сделать сложный выбор. Он должен опираться на факты, а не на эмоции. В отношениях нужно не спешить, чтобы не потерять гармонию. На работе стоит завершить незакрытые дела. Таким образом вы избежите недоразумений.

Близнецы

Вас ждут неожиданные повороты судьбы. День может подарить шанс, о котором вы давно мечтали. На работе будут перемены, к которым нужно быстро адаптироваться. В финансах появится возможность дополнительного заработка. Не упустите этот момент.

Рак

Раки захотят вернуться в прошлое. Вы можете встретить человека из детства или вспомнить старые отношения. Однако карты советуют все же думать о будущем и ценить настоящее. Лучшее еще впереди. Поэтому будьте смелее и отпускайте то, что уже прошло.

Лев

Львы почувствуют силу для новых начинаний. Ваши амбиции в понедельник будут активно напоминать о себе. Поэтому заявляйте четко о своих желаниях руководству и идите к собственной цели. А вот в любви важно не доминировать, а поддерживать партнера/партнершу. Сейчас вы должны быть рядом.

Дева

Перед Девами откроются двери для обучения и развития. Также благоприятный день для начала нового дела. В отношениях возможен маленький сюрприз. Ваша вторая половинка устроит что-то интересное для вас. Карты советуют также подготовить ответный презент.

Весы

У Весов будет хорошее настроение. В работе ваши креативные решения помогут добиться успеха. А в отношениях ожидайте теплых разговоров и нежности. Вечером хорошо заняться совместными делами. Прогулка или приготовление ужина еще больше объединит вас.

Скорпион

В понедельник может разрушиться что-то устаревшее, чтобы освободить место для нового. Поэтому стоит спокойно все воспринимать. На работе будьте готовы к неожиданным решениям от руководства. Возможно, вы получите повышение или новый проект. Совсем скоро будут первые результаты.

Стрелец

Стрельцы получат знак, который подтвердит, что вы движетесь в правильном направлении. На работе стоит мыслить шире, чем обычно. В отношениях день будет полон доверия. Ваша вторая половинка поймет вас, как никто другой. Вместе вы сможете преодолеть любые трудности.

Козерог

Вас ждет неожиданное приключение или новый опыт. В работе можно рисковать, если этого требует ситуация. В отношениях день принесет неожиданные повороты событий. Есть вероятность, что вы получите приглашение в интересное место. Доверяйте своей судьбе.

Водолей

Вы можете почувствовать усталость. Возможно, сейчас на вас слишком много обязанностей. Поэтому на работе не следует брать все на себя. В отношениях день требует терпения. Лучше сдерживать свои эмоции, чтобы не наговорить лишнего.

Рыбы

Семейные и дружеские связи наполнят вас силой. В работе стоит сосредоточиться на тех проектах, которые приносят душевное удовлетворение. А в отношениях день благоприятен для искренних признаний. Если вы давно хотели о чем-то рассказать партнеру/партнерше - сделайте это. Будьте искренними в общении.

